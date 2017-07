Eine Touristenhochburg ist die Töpferstadt zwar nicht, aber das Interesse am Urlaub in Ochtrup sei in den vergangenen Jahren durchaus gestiegen, berichtet der Vorsitzenden der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft Ochtrup (VWO), Thomas Büchler. Ein gutes Dutzend Ferienwohnungen sind auf der Homepage der Tourist-Info zu finden. Vornehmlich sind es Radtouristen wie Maria und Willi Junker, die den Weg hierher finden.

Von Anne Steven

Maria Junker und ihr Mann Willi sitzen gemütlich auf einer Bank vor ihrer Ferienwohnung und blinzeln in der Sonne. „Heute ist super Wetter zum Radfahren“, meint die 69-Jährige und lächelt. Das Ehepaar will an diesem Tag auf jeden Fall noch „ein paar Kilometer machen“. Die E-Bikes sind schon startklar. Aber Urlaub in Ochtrup? Was gibt es denn hier schon Spannendes zu entdecken?

Eine ganze Menge, findet zumindest Maria Junker, und ihre Augen beginnen dabei zu leuchten. Vor einem Jahr war sie mit ihrem Mann zum ersten Mal in der Töpferstadt zu Gast. Über einen gemeinsamen Bekannten entstand der Kontakt zu Hildegard und Alfons Leuger, die an der Fichtenstraße eine Ferienwohnung haben. „Dort hat es uns im vergangenen Jahr so gut gefallen, dass wir gerne wiedergekommen sind“, erzählt die Heidenerin.

Das Paar ist hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs. Ochtrup als Ausgangspunkt für ausgedehnte Radtouren sei optimal, erzählen beide. Dabei verschlägt es sie auch in die nahe gelegenen Niederlande. Außerdem radeln sie in Richtung Bad Bentheim und über die alte Bahntrasse nach Rheine. „Die Gegend hier ist flach und darum wunderbar zum Radfahren geeignet“, schwärmt die 69-Jährige.

Doch nicht nur die Landschaft reizt. Im vergangenen Jahr waren sie schon im Leineweberhaus an der Laurenzstraße und besuchten das Töpfereimuseum. „Dort haben wir uns eine Ausstellung über Bibelfliesen angeschaut. Das war sehr interessant. Meine Schwester hat auch einen Kamin mit solchen Fliesen. Und diesmal wollen wir uns ausgiebig mit der Töpferin unterhalten“, berichtet Maria Junker von ihren Plänen.

War das Wetter bei ihrem Aufenthalt 2016 nur sonnig, mussten die beiden Heidener Anfang dieser Woche zwei Regentage überstehen. Doch Langeweile sei nicht aufgekommen. „Wir waren im Outlet-Center bummeln. Da gab es Abwechslung genug“, erzählt Maria Junker. „Wobei unsere Enkelkinder beim Einkaufen wahrscheinlich noch erfolgreicher gewesen wären“, ergänzt sie mit einem Augenzwinkern.

Mittlerweile haben sich ihre Vermieter zu ihnen gesellt. Hildegard und Alfons Leuger vermieten die obere Etage ihres Hauses seit gut einem Jahr. Die Bilanz bisher: „Nur positiv.“ Nachdem die Tochter mit ihrer Familie aus Platzgründen aus der Wohnung ausgezogen war, stand das Paar vor der Entscheidung: Was tun mit dem ungenützten Wohnraum? „Dauerhaft vermieten wollten wir nicht“, erzählt Hildegard Leuger. Doch an Feriengäste oder Geschäftsreisende zu vermieten, das konnte sich das Ehepaar gut vorstellen.

Die Nachfrage ist durchaus vorhanden und in den vergangenen Jahren sogar gestiegen. So war die Ferienwohnung der Leugers in ihrem ersten Jahr direkt ausgebucht. „Wir wissen, dass die Privatwohnungen recht gut ausgelastet sind“, berichtet auch der Vorsitzende der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft Ochtrup (VWO), Thomas Büchler. Auf der Internetseite der Tourist-Info sind alle Ferienwohnungen aufgelistet. Immerhin ein gutes Dutzend gibt es in der Töpferstadt. Hinzu kommen laut Thomas Büchler etwa 105 Hotelbetten in insgesamt vier Betrieben.

Was die Touristen besonders schätzen? „Die Vermieter hier sind sehr offen und setzten auf Service und Familienanschluss“, hat der VWO-Vorsitzende festgestellt. „Viele Touristen sagen, dass sie das woanders nicht bekommen.“ Die Ferienwohnungen seien durchweg großzügig und es werde auch durchaus investiert.

Mittlerweile treffen sich die Vermieter von Unterkünften in Och­trup regelmäßig, um sich auszutauschen und den Kontakt zu pflegen. „Das ist gut, wenn man mal keinen Platz in der eigenen Ferienwohnung hat. Dann kann man andere Kontakte vermitteln und umgekehrt funktioniert das auch“, freut sich Hildegard Leuger.

Hauptsächlich sind es Radtouristen, die es in die Töpferstadt verschlägt. Die Region habe aber auch abseits der Radwege einiges zu bieten, findet Thomas Büchler. So sei der Weg nach Gronau, Bad Bentheim, Steinfurt, Münster und die Niederlande nicht weit. Auch das Angebot an Badeseen, Freibädern, Zoos, Museen und dergleichen sei vielfältig. „Da passt die Aussage ‚Kleinstadt macht glücklich’“, findet der VWO-Vorsitzende. Auf Maria und Willi Junker trifft das in jedem Fall zu. Sie fühlen sich pudelwohl. Zum Glück ist ihr Urlaub noch nicht zu Ende.