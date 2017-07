Am Dienstag wurde an der Vechte im Ortsteil Langenhorst eine Pegelmessstelle installiert.

Von Anne Steven

Am Dienstag wurde an der Vechte im Ortsteil Langenhorst eine Pegelmessstelle installiert. „Der Sensor liegt in etwa einem Meter Tiefe“, berichtete Ochtrups Erste Beigeordnete Birgit Stening auf Anfrage dieser Zeitung. Die Ergebnisse der regelmäßigen Messungen an dieser Stelle werden der Stadt Ochtrup über eine SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Ab wann sich interessierte Bürger auf der Homepage der Stadt Ochtrup über die Pegelstände der Vechte informieren können, steht allerdings noch nicht fest. „Das muss nach der Urlaubszeit noch konkret besprochen werden“, erklärte Steining. Der Standort der Pegelmessstelle befindet sich in der Nähe an der Holzbrücke hinter dem Johanneshaus. Initiiert worden war die Installation durch den Antrag eines Bürgers.