Ochtrup -

Sieben Jahre ist es her, dass sich die Lager der Oberministrantenrunden der „Omis“ und „Momis“ zuletzt im Lager trafen. Anfang dieser Woche war es dann soweit: Mittags kamen die Mädchen am Lagerplatz der Jungen in Buchenberg im Sauerland an. Angereist waren sie mit dem Bus aus der Grafschaft, ebenfalls im Sauerland.