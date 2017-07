Im KjG-Sommerlager sorgen lustige und spannende Spiele für viel Spaß im gesamten Lagerteam in Berge. Besondere Lager-T-Shirts machen die Gruppe auch für Außenstehende erkennbar. Foto: Michelle Borgers

Das ganze Sauerland ist von den Römern besetzt – das ganze Sauerland? Nein! Denn seit dem 17. Juli befinden sich rund 59 gallische Kinder in dem kleinen Ort Berge bei Meschede und bereiten den 19 Römern viel Ärger.

Die erste Hälfte des Sommerlagers ist nun vorbei und schon viel Spannendes ist passiert. In einem Bericht aus dem Lager heißt es:

„Neben den üblichen Traditionen, die zu einem KjG- Sommerlager gehören, wie die Lagertaufe für neue Kinder oder dem Hissen des heiligen Banners, gab es bisher auch viele Neuheiten, die aber genauso gut bei den Kindern ankamen.

So wurde das Konzept des „Escape the room“-Abenteuers umgewandelt und an das Lager angepasst. Eine riesige Schnitzeljagd durch das Dorf und die Umgebung brachte den Gruppen Schätze ein, und die Kinder konnten bei dem Spiel ,Mein Leiter kann‘ versuchen, mit der Hilfe ihres Gruppenleiters Chips und somit wertvolle Punkte für ihr Team zu gewinnen.

Das bisherige Highlight war der Besuch im nahe gelegenen Hallen- und Freibad in Meschede. Dort verbrachte das gesamte Lager den Tag, und die Kinder konnten sich sowohl drinnen als auch draußen austoben. Attraktionen wie eine Rutsche im Außenbereich und ein Fünf-Meter-Sprungturm boten dabei noch zusätzlich Action und Spaß.

Auch wenn die vergangenen Tage für alle Kinder und Leiter anstrengend war,en hatten alle bisher viel Spaß und wir freuen uns auf das, was uns in dem kommenden Teil des Lagers erwartet.“