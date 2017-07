Gemeinsam wurde trotz der Hitze die Stadt besichtigt und „auf den Spuren der alten Römer gewandelt und so manche Kirche bestaunt“, heißt es in einem Bericht. Bei bis zu 35 Grad Celsius mussten natürlich ein Eis-Stopp an einer Gelateria eingelegt werden. Zur Ruhe kam die Gruppe bei gemeinsamen Gottesdiensten, etwa im Campo Santo, direkt neben dem Petersdom oder in der Kalixtus-Katakombe. Gesellig klangen die Abende auf der Dachterrasse der Unterkunft oder im Stadtteil Trastevere aus. Mit leichtem Sonnenbrand und vielen Erlebnissen im Gepäck kehrte die Gruppe nach Ochtrup zurück.