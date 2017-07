Einen schönen Tag verlebten jetzt acht junge Fotografen mit ihren Leitern Steffi Herrmann, Chris Tettke und Timo Rolofs im Nordhorner Zoo. Dort „füllten sie ihren Kulturfotorucksack mit zahlreichen Tierfotos und was sich sonst noch an Motiven anbot“, heißt es in einem Pressebericht. „Das tolle in Nordhorn ist, dass man sehr nah an die Tiere herankommt und auch ohne ein spezielles Teleobjektiv ganz gute Bilder machen kann“, werden die Nachwuchsfotografen darin zitiert. Am meisten standen die Erdmännchen im Mittelpunkt, die sich schnell „als dankbare Modelle outeten“. Aber auch die kleinen Schweine im historischen Vechtebauernhof mit Bauerngarten, der Streichelzoo, die freilaufenden Alpakas und das von zahlreichen Wellensittichen wimmelnde Freiluftgehege boten sich als Motive an. Dass auch bei den jungen Fotografen die Pausen nicht zu kurz kamen, sah man daran, dass der Erlebnisspielplatz ausgiebig genutzt wurde, während sich die Rucksäcke mit den Kameraausrüstungen bei den Leitern stapelten. Zwischendurch linsten sie aber immer mal wieder auf das Display ihrer Kameras, ob auch alle Bilder scharf geworden waren.

Zu Hause wurden die Ergebnisse dann genauer betrachtet und die besten Bilder herausgesucht. Vier Tage später gestalteten die Nachwuchsfotografen damit schließlich ein eigenes Fotobuch. Die besten Bilder wurden auf die Seiten gezogen, gegebenenfalls noch bearbeitet, mit Rahmen und bunten Hintergründen versehen oder mit Cliparts und Texten ergänzt. Und dann hieß es zunächst einmal warten. Die fertigen Fotobücher wurden den Teilnehmern schließlich zugeschickt. Und die waren mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden.