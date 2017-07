Auch die zweite Woche im Ferienlager Langenhorst/Welbergen ließ keine Langeweile aufkommen, wie aus dem Abschlussbericht der Lagerhasen hervorgeht, der die WN-Lokalredaktion jetzt erreichte. Am Freitag kehrten die Teilnehmer nach Ochtrup zurück.

Mit Spiel, Spaß und vor allem guter Stimmung, startete auch die zweite Woche im Ferienlager Langenhorst/Welbergen. Auf die Kinder warteten Programmpunkte wie eine Lagerolympiade und ein Stationslauf.

„Mit großem Eifer wurden aber nicht nur diese beiden Laufspiele gemeistert. Denn die Punktejagd, um am Ende des Lagers einen möglichst hohen Platz und damit ein super Preis zu ergattern, ging weiter“, heißt es im Abschlussbericht der Lagerleiter.

Die Mini-Playback-Show, bei der sich die „Koten“ eine Performance zu einem selbst ausgewählten Lied ausdenken sollten, bot einen weiteren beliebten Programmpunkt. Der erste Platz ging an eine Gruppe, deren Mitglieder zum ersten Mal im Lager dabei sind. „Pia Schulte-Sutrum, Lina Weßels, Maren Averbeck, Amelie Reinker und Henri Kappelhoff begeisterten das Publikum mit dem Lied ‚Bester Sommer’ von Lina Larissa Strahl“, schreiben die Lagerhasen in ihrem Bericht.

Am Sonntag ernannten die Lagerleiter ihren Mister und ihre Misses Bödefeld. Bei dieser Show war es die Aufgabe der Kinder, sich passend zu einem Motto zu verkleiden, um die Stimmen der Gruppenleiter zu gewinnen. Am Ende verblieben vier Paare, die sich beim Luftballontanz beweisen mussten. Jonah Welp und Amelie Reinker gingen als Sieger aus dem Wettbewerb hervor und dürfen sich nun „Mister und Misses Bödefeld“ nennen.

Doch die Kinder hatten laut Lagerbericht auch jede Menge Spaß, wenn die Gruppenleiter im Mittelpunkt standen. So gab es eine V.I.P.- Show, die ähnlich wie die Mini-Playback-Show funktioniert, nur das nun die Gruppenleiter auf der Bühne standen, oder ein V.I.P.-Verstecken, bei dem sich die Gruppenleiter zum Thema Zirkus verkleideten und im Dorf versteckten.

Daumen hoch fürs Ferienlager in Bödefeld. Foto: Nina Hoffstedde Daumen hoch fürs Ferienlager in Bödefeld. Foto: Nina Hoffstedde

Um dem regnerischem Wetter aus dem Weg zu gehen, fuhr die gesamte Lagerbande am Montag ins Spaßbad von Bad Fredeburg. Für die „Koten“ eine günstige Gelegenheit, sich beim Wasserrutschen, Entspannen im Whirlpool oder Herumtollen im Wasser so richtig auszutoben.

Das Ferienlager Langenhorst/Welbergen feierte diesmal sogar ein kleines Jubiläum. Denn bereits zum 25. Mal gastiert es in der Schützenhalle in Bödefeld. „Als Symbol für die mittlerweile entstandene Freundschaft zwischen den Orten pflanzten Lagerteilnehmer und einige Bewohner aus dem Dorf einen Baum“, schreiben die Lagerhasen.

Nach Meinung vieler Gruppenleiter und Koten endete das Ferienlager viel zu früh. Am gestrigen Freitag durften die Eltern ihre Kinder nach zwei Wochen Lagerspaß in Bödefeld wieder in die Arme schließen.