Von Dieter Huge sive Huwe

Es ist ein Ort in der Oster, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Oder besser: der Ort, wo sich Gans und Nutria über den Weg schwimmen. Die Teiche sind ein Refugium für die Natur und deshalb auch für Besucher nicht zugänglich.

Anders Heiner Ostkotte: Der Eigentümer der ehemaligen Tongruben in der Oster kennt sich hier bestens aus und erinnert sich noch lebhaft daran, wie dort für den Betrieb an der Winkelstraße Ton gewonnen wurde.

Die Feldbahn spielte dabei eine entscheidende Rolle, ersetzte Pferd und Wagen, auf denen der Rohstoff für die Töpferei einst abtransportiert wurde. Und auch der Eimerkettenbagger, der die Plackerei in der Grube erleichterte, ist ihm noch in Erinnerung. „Der Ton fiel direkt in die Loren“, beschreibt er die Transportstationen des Tons. Mit der schmalspurigen Feldbahnlok wurden die Loren dann zu einem Sammelplatz an der Straße und dort auf eine Bühne gezogen. Links und rechts abgekippt landete das Material auf großen Haufen, von denen je nach Bedarf in der Töpferei der Ton zunächst mit Traktoranhän­gern und später mit Lkw abgefahren wurde.

Fotostrecke: Feldbahn Fotostrecke Foto: Dieter Huge sive Huwe, Reinhard Leupold

„Für die Lok gab es eine kleine Hütte, in der auch eine Werkstatt untergebracht war“, weiß Ostkotte. Und auch, dass das gut zwei Tonnen schwere Fahrzeug einmal durch die Rückwand des Schuppens krachte, als die Weiche falsch gestellt war. Die Lok wurde im Jahr 1976 in einer Wiese abgestellt, Lkw übernahmen den Ton-Transport. Es sollte ein ganzes Jahrzehnt dauern, bis die Lok aus diesem Dornröschenschlaf geweckt wurde.

Denn eine Eisenbahn hatte Reinhard Leupold immer schon – auf einer großen Platte im Haus und im Maßstab 1:87. Der Eisenbahnvirus schlummerte also in dem Rheinenser, als er vor mehr als 30 Jahren durch die Ochtruper Bauerschaft Oster fuhr. „Da hab ich sie aus dem Augenwinkel heraus entdeckt“, erinnert er sich noch genau an den Moment, in dem das Virus in ihm aktiv wurde. Auslöser: eine gänzlich verrostete kleine Lokomotive, die einsam in einer Wiese abgestellt war.

Was für Laien nur noch Schrottwert hatte, bedeutete für den Rheinenser eine Herausforderung, der er sich unbedingt stellen wollte. Wäre es nicht toll, eine Lokomotive im Maßstab 1:1 selber zu fahren? „Zufällig kam ein Ehepaar vorbei, das wusste, wem die Lok gehörte“, beschreibt Leupold seine ersten Schritte ins Feldbahner-Leben. Heiner Ostkotte verkaufte ihm das Elf-PS-Zugpferd der Grube am 24. Juni 1986 für 300 D-Mark – inklusive zwölf Metern Schienen, die ebenfalls in der Wiese vor sich hin rosteten.





Als der Container-Lkw in die Wiese rollte und die kleine Lok an den Haken nahm, hatte sich Leupold längst schlauer gemacht. Es war eine Diema, die er jetzt sein Eigen nannte, also eine Feldbahn-Lokomotive der Diepholzer Maschinenfabrik Fritz Schöttler, und deren Motor stammte aus dem Traktorenbau. An den schnellen Blick ins Internet war seinerzeit nicht zu denken, um eine Gebrauchsanleitung zu finden oder Zeichnungen von der Maschine und Betriebsunterlagen. Kontakte waren – und sind auch heute noch – das A und O für einen Feldbahner.

Diese helfen sich mit Tipps und Tricks, um die zumeist art ramponierten Zeugnisse der Industriekultur wieder flott zu kriegen. Bei Reinhard Leupold kam noch viel technisches Verständnis für mechanische Zusammenhänge dazu. Als Industriemeister Metall arbeitete er bei den Heeresfliegern der Bundeswehr in Bentlage und prüfte dort die Helikopter.

Möglichst viel von der Originalsubstanz erhalten

Die vergleichsweise simple Mechanik der Diema-Lok, in der ein luftgekühlter Treckermotor von Deutz unter der Haube schlummerte, verlangte aber auch Improvisationsgeschick, wie Leupold feststellte, nachdem er die Diema zerlegt hatte. Der Motorblock selber war durch eindringendes Wasser kaputtgefroren, das gut geölte Getriebe hingegen voll funktionsfähig. Ein Austauschmotor wurde gefunden und so stand der Restaurierung nichts mehr im Wege.

Der Ehrgeiz des Rheinensers war es jedoch, möglichst viel von der Originalsubstanz des Feldbahn-Oldtimers zu erhalten. Und so wurde das Innenleben des alten Motors in den Block der Austauschmaschine eingepflanzt. Diese Transplantation war das Zugeständnis, das Leupold machte. Und wenn er dann noch einen Satz sagt wie „Das Typenschild des Motors ist nicht von der Originallok“, klingt das fast wie eine Entschuldigung. Vier Jahre dauerte es, ehe die gesandstrahlten Bleche frisch lackiert waren, der Motor nach Drehen der Kurbel vernehmlich ansprang. Der 27. April 1991 war der Tag, an dem „Lok 1“, wie sie fortan hieß, lostuckerte.

Lok 1 kommt rum in ihrem Leben

Auf gerade einmal zwölf Metern Schienen, die von Leupold und einem Freund an einem Vormittag plan mit der Rasennarbe in den Vorgarten eingegraben wurden, unternahm die alte Ostkotte-Lok im frischen Kleid die ersten Ausflüge auf der flugs gegründeten Uhlenhooker Feldbahn. So heißt seither das kleine Bähnchen, das sich mittlerweile zu einer respektablen Privat-Feldbahn gemausert hat mit 200 Metern Streckengleisen in 600 Millimetern Spurweite. Diese schlängeln sich um den alten Kötterhof, den die Leupolds erwerben konnten. Und aus der Ostkotte-Lok – eingefleischte Freizeit-Bahner kennen das – wurde längst ein kleiner Fuhrpark. Fünf Lokomotiven sind bereits auf Vordermann gebracht, zwei stehen noch in der Remise und warten auf den Schraubenschlüssel.

Diesen schwingt Reinhard Leupold längst nicht mehr alleine. Die Leidenschaft für kleine Eisenbahnen und für mechanische Motoren hat sich vererbt: die beiden Söhne sind ebenfalls Feldbahn-Enthusiasten. André, der Erstgeborene, hat sogar beruflich mit der Bahn zu tun, arbeitet beim Eisenbahn-Hersteller Windhoff in Rheine. Und Achim, der Benjamin, kümmert sich als Kfz-Meister um Mercedes-Trucks. Er freut sich, wenn er nach Feierabend statt der hochgezüchteten und PS-gewaltigen Brummi-Motoren zurück zu den Wurzeln kehrt und an den alten Feldbahn-Loks schraubt.

Und ab und an gehen diese zu Feldbahn-Treffen auf Reisen. Auch Lok 1 war schon unterwegs. Sie kommt eben rum in ihrem zweiten Leben, die alte Ostkotte-Lok.