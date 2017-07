Von Irmgard Tappe

„In welchem Garten sollen wir den Anfang machen?“, fragt Hermann Wienefoet und schmunzelt. Ja, in dieser Ochtruper Familie gibt es drei Gartenliebhaber: den Hausherren selbst, seine Frau Agnes und Schwiegertochter Birgit. Und weil auf dem Grundstück in der Wester Bauerschaft reichlich Platz ist, hat jeder sein Areal, um es nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Birgit Wienefoet zum Beispiel mag Blumen und lässt auf ihrem Fleckchen Erde der Kreativität freien Lauf. Ihr Garten ist ein lauschiges Blumenparadies, in dem es summt und surrt. Für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge hat die Blumenliebhaberin ein Schlaraffenland geschaffen. Und bunte Blumensträuße für die Vase erfreuen die Familie und Freunde.

In Agnes Wienefoets Garten indes liegen die Gemüsebeete wie grüne Inseln in einem bunten Blumenmeer. Sie hat einen Mischgarten mit Blumen, Beeren und Gemüse angelegt. Außerdem ist sie für die Aussaat und Aufzucht der Pflanzen zuständig. Aus alten Zeitungen formt sie kleine Blumentöpfe. Darin zieht sie die zarten Gemüsepflänzchen in ihrem Gewächshaus heran, bis diese kräftig genug sind, um sie der freien Natur auszusetzen. „Die Umtöpfe kommen mit in den Boden. Das Papier zersetzt sich ja und die Pflanzenwurzeln werden geschont“, beschreibt die 76jährige die Idee, die dahintersteckt.

Sie versorgt auch ihren Mann mit Pflanzen für seinen Garten. Denn Hermann Wienefoet baut auf seiner Fläche ausschließlich Gemüse an. Auf den Gemüsebeeten breiten sich Buschbohnen, Kartoffeln, Erbsen, Möhren, Gurken, verschiedene Salatsorten und Kohlsorten aller Art aus.

Aber ist so ein Nutzgarten denn überhaupt noch wirtschaftlich? Könnte man das alles nicht viel billiger an der Gemüsetheke im Supermarkt kaufen? „Den Arbeitsaufwand darf man natürlich nicht berechnen. Aber wenn man Freude an der Gartenarbeit, die nötige Zeit und genügend Platz hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Von dem, was wir aus unseren Gärten holen, werden zwei Familien das Jahr hindurch satt“, betont Hermann Wienefoet.

„Vor allen Dingen“, bekräftigt seine Frau Agnes, „wissen wir, dass die Pflanzen nicht mit irgendwelchen Giften behandelt wurden. Und vom Aroma her schmeckt das Gemüse aus dem eigenen Garten ohnehin viel besser.“

Beim Gang durch seinen Garten stellt Hermann Wienefoet fest, dass die Möhren zu dicht stehen und zieht die kräftigsten Exemplare heraus, damit die kleinen Wurzeln Platz zum Wachsen haben. Dann bleibt der 76-Jährige an einer der Tomatenstauden stehen und nimmt das Blattwerk kritisch unter die Lupe. „Ich glaube, da sind Blattläuse drauf. Aber die kriege ich weg ohne sie zu spritzen“, sagt er und verrät, wie er dem Ungeziefer zu Leibe rückt. „Bananenschalen in den Umtopf, das wirkt.“

Keine Frage, die Wienefoets verstehen etwas vom Gemüseanbau. Sie erzählen, dass für sie der Tag mit einer Runde durch die Gärten beginnt. Dann schauen sie sich die Blumen und Pflanzen an, und Hausfrau Agnes überlegt, was sie zu Mittag kochen könnte. Von Anfang Mai bis zum Spätherbst kommt in diesem Hause täglich frisches Gemüse aus eigenem Anbau auf den Tisch.

Was während der Erntezeit nicht verzehrt wird, landet als Vorrat in der Gefriertruhe. Und im Winter warten Grünkohl und Porree darauf, geerntet zu werden.