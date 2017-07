Von Anne Steven

Noch etwas schüchtern lugt der kleine Melvin durch die Tür des Abstellraums im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Uponor. Dort waren bis vor wenigen Tagen noch die Handwerker zugange. Am heutigen Dienstag startet in den Räumen an der Professor-Katerkamp-Straße der Kindergartenbetrieb. Die Trägerin, die K.I.T.A. gGmbH, nutzt das Gebäude als Übergangslösung, bis der geplante Neubau im Bereich der Schützenstraße fertig ist. Aber Melvin ist nicht das erste Kita-Kind. Der Blondschopf mit den Sommersprossen und der frechen Stupsnase gehört als Handpuppe zum Inventar der Einrichtung.

Erzieherin Mariann Lombeck zeigt Handpuppe Melvin schon mal die Örtlichkeit. Foto: Anne Steven Erzieherin Mariann Lombeck zeigt Handpuppe Melvin schon mal die Örtlichkeit. Foto: Anne Steven

Auf der Hand von Erzieherin Mariann Lombeck geht es an diesem Morgen, wenige Tage bevor der Kita-Alltag losgeht, von Raum zu Raum. Überall wuseln Erzieherinnen herum. Es gilt, die neuen Gruppen einzurichten. Das Gebäude sei erstaunlich gut für den Kita-Betrieb geeignet, berichtet Matthias Gertz vom Bauamt der Stadt Och­trup, der an diesem Tag ebenfalls die fast fertigen Räume inspiziert.

Auf etwas mehr als 500 Quadratmetern werden die Mädchen und Jungen der Kita künftig toben, spielen und ihre Zeit verbringen. Das komplette Erdgeschoss des ehemaligen Verwaltungsgebäudes, das ursprünglich mal als Berufsschule gebaut worden war, ist nun hergerichtet. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Stadt Ochtrup haben im Eingangsbereich eine Rampe geschaffen. „So können Eltern auch mit Kinderwagen problemlos ins Gebäude hinein“, erklärt Matthias Gertz. Gleich im Eingangsbereich fällt eine weitere Baumaßnahme ins Auge. Das Treppengeländer – im oberen Stockwerk wurden die Sanitäranlagen für die Mitarbeiter eingerichtet – ist komplett verkleidet und eine Tür sichert den Zugang. „Normalerweise müssen die Stäbe des Treppengeländers einen Abstand von elf Zentimetern haben. Da wir in der neuen Kita aber auch Kinder im U 3-Bereich haben werden, dürfen die Streben maximal einen Abstand von nur 8,5 Zentimetern haben“, erklärt Matthias Gertz die Maßnahme.

Regale schleppen, statt Erzieherarbeit: Die Mitarbeiter des Trägers K.I.T.A. gGmbH kümmerten sich in den vergangenen Tagen um die Einrichtung ihrer neuen Wirkungsstätte. Foto: Anne Steven Regale schleppen, statt Erzieherarbeit: Die Mitarbeiter des Trägers K.I.T.A. gGmbH kümmerten sich in den vergangenen Tagen um die Einrichtung ihrer neuen Wirkungsstätte. Foto: Anne Steven

Eine weitere war im Bereich der Sanitäranlagen notwendig. Schließlich müssen Toiletten und Waschbecken auf Kinderhöhe angebracht werden. Zudem wurden sämtliche Wände frisch gestrichen und in allen Räumen der Fußboden ausgetauscht. „Da lag Teppichboden, der nicht mehr zu gebrauchen war“, erzählt Matthias Gertz.

Ein Relikt aus den Zeiten als Verwaltungsgebäude ist die hüfthoch angebrachte Anschlussleiste für Steckdosen und dergleichen in den ehemaligen Büros. Alle Steckdosen mussten kindersicher versiegelt, die Anschlüsse fürs Telefonkabel komplett entfernt werden.

Kindersicherung im Treppenhaus. Foto: Anne Steven Kindersicherung im Treppenhaus. Foto: Anne Steven

Im künftigen Wäscheraum der Einrichtung sieht man noch, dass die Stadt das Gebäude ursprünglich für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen hatte. „Wir hatten schon damit angefangen, Duschen zu bauen“, erzählt Matthias Gertz und zeigt die bereits in Leichtbauweise entstandenen Kabinen. Als der Strom der Flüchtlinge nachließ, habe man die Arbeiten aber unterbrochen, um erst einmal abzuwarten. Den Kindergartenbetrieb stören diese Rigipswände allerdings nicht. Sie bilden lediglich den Hintergrund für die beiden Waschmaschinen der Kita. „Der Raum wird sonst abgeschlossen“, sagt Matthias Gertz.

Die zahlreichen Steckdosen Foto: Anne Steven Die zahlreichen Steckdosen Foto: Anne Steven

Ein paar Türen weiter machen sich die Erzieher über das bereits angelieferte Spielzeug her. Es muss auf die Gruppen verteilt werden. Insgesamt werden derer drei einziehen. Neben zwei altersübergreifenden Gruppen mit jeweils 17 Kindern – hier sind noch Plätze zu vergeben – richtet die Trägerin eine Krippengruppe für Mädchen und Jungen unter drei Jahren ein. Sie wird von elf Kindern besucht. Kurzfristig ist der Kindergarten als Integrationseinrichtung eingestuft worden. „Damit bekommen wir noch eine zusätzliche Kollegin“, freut sich Einrichtungsleiterin Stefanie Winter und macht schnell Platz im Flur für ein Regal, das die beiden Erzieher Silke Felber und Dennis Hesseling in eine andere Gruppe tragen. Mit dem Provisorium können alle Beteiligten gut leben. „Die Räume sind super. Alles ist so schön hell und offen“, lobt Stefanie Winter und lacht. „Wir könnten uns das auch länger vorstellen.“ Doch vorgesehen ist die Übergangslösung zunächst für ein Jahr. Genug Zeit also, um den Neubau fertigzustellen.

Einen richtigen Spielplatz gibt es zwar noch nicht, aber immerhin ist der Spielsand schon mal da. Foto: Anne Steven Einen richtigen Spielplatz gibt es zwar noch nicht, aber immerhin ist der Spielsand schon mal da. Foto: Anne Steven

Apropos: Während drinnen schon alles für den Ansturm der Kita-Kinder hergerichtet ist, sieht es draußen noch ein bisschen trostlos aus. Doch das soll in den nächsten Wochen nachgeholt werden, verspricht Stefanie Winter. Der Spielsand ist auf jeden Fall schon mal geliefert und wartet im Innenhof.

Na, dann kann der Kita-Alltag ja losgehen. Nur einen Namen, den hat die neue Einrichtung noch nicht. „Auch das wird sich aber zeitnah klären“, sagt Stefanie Winter.