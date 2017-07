Ochtrup -

Die Bauarbeiten für den neuen Outlaw-Kindergarten an der Schützenstraße schreiten ebenfalls voran. Voraussichtlich am 2. September (Samstag) wird der Umzug der zwei Gruppen, die bislang in Raummodulen an der Outlaw-Kita Am Buschlandweg untergebracht waren, erfolgen. Zwei Tage später, am 4. September (Montag), sollen der Betrieb und die Eingewöhnung der neuen Kinder starten. Insgesamt wird es in der Einrichtung vier Gruppen geben.