Von Martin Fahlbusch

Einige Eltern waren am Freitagnachmittag zur Rückkehr der Teilnehmer aus dem KjG-Lager im sauerländischen Berge ganz besonders zeitig erschienen. „Sie wollen wohl die Ersten sein, um sich die hübschsten Kinder auszusuchen?“, fragte der Berichterstatter frech. Allgemeines Entsetzen auf den Gesichtern der Frühaufsteher – und dann hagelte es heftige Proteste. „Man mag es kaum glauben, aber zwei Wochen ohne Kind können für die Eltern ganz schön lang werden“, so das Geständnis einer Mutter.

Aber die Sache mit der mehr oder weniger verordneten Handy-Abstinenz des urlaubenden Nachwuchses fand eine andere Mutter sogar mehr als in Ordnung. „Die Verantwortlichen der KjG, die übrigens alle einen echt tollen Job machen, haben ja per Facebook ein paar neugierige Blicke auf das Leben in der Schützenhalle und das Drumherum gewährt. Ich hätte sicher auch nicht recht gewusst, was ich gemacht hätte, wenn mich mein Sohn angerufen und möglicherweise geweint hätte. Vielleicht wäre das nur eine spezielle Situation gewesen und ich wäre erschrocken sofort in Richtung Meschede gebraust. Also war es, glaube ich, ganz gut so“, zog sie Bilanz.

Als die Kinder dann aus dem angekommenen Bus herausgesprudelt waren und sich zielsicher in die richtigen Arme geworfen hatten, war der Satz der jungen Hannah sicherlich für viele Programm: „Ich glaube, meine Eltern hatten viel mehr Heimweh als ich.“

Genug Ablenkung

Wie Daniel Sahle, der zusammen mit Lennard Behnke die Freizeit im Sauerland geleitet und mit vielen Gruppenleitern und Helfern die zwei Wochen prima gewuppt hat, betonte, habe es in wichtigen Fällen natürlich immer noch die Mobiltelefone der Verantwortlichen gegeben. „Diesmal haben wir ganz bewusst – nach ersten vorsichtigen Schritten in den Vorjahren – die Handys der Teilnehmer am Anfang eingesammelt. Ich denke, nach einigen Tagen war das für ganz viele überhaupt kein Problem mehr, denn Ablenkung gab es genug. Die Erfahrung, dass es zumindest für eine gewisse Zeit ein Leben ohne Handy geben kann, war für die meisten echt neu.“

Die Truppe der 59 Mädchen und Jungen und ihre Betreuer hat es ordentlich zusammengeschweißt, wie man eindrucksvoll bei der lautstarken Schlussrunde auf der Wiese am Georgsheim beobachten konnte. Sven brachte die „Handy-Nummer“ auf einen trockenen Kommentar: „Ich habe mein Handy nicht vermisst, weil die anderen ja auch keins hatten.“