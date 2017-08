Ochtrup -

Das Rote Kreuz in der Töpferstadt ruft zur Blutspende auf. Gelegenheit, etwas von dem lebensrettenden Saft abzugeben, besteht von Montag (7. August) bis zum 10. August (Donnerstag) jeweils von 16 bis 20.30 Uhr im früheren DRK-Zentrum an der Piusstraße 10. Am 9. August (Mittwoch) sind Spender zusätzlich zwischen 9 und 12 Uhr willkommen.