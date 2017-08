Für viele junge Leute wurde es gestern ernst: Sie starteten in das Berufsleben. Auch in Ochtrup hatten viele frischgebackene Azubis ihren ersten Tag. Nicht nur für sie, auch für ihre Chefs begann damit eine spannende Zeit.

Von Martin Fahlbusch

Das Sprachspiel „Handwerk und Industrie in Deutschland bilden aus“ wird gern als Floskel bemüht; in Ochtrup trifft das nach Recherchen dieser Zeitung auch in der Realität zu. „Wir würden uns sogar freuen, wenn wir mehr Auszubildende fänden“, sagt Susanne Dorsten. Sie betreibt nicht nur den Friseursalon im Schatten der Lambertikirche, sondern hat als Innungsobermeisterin für den Kreis Steinfurt auch einen größeren Überblick.

„Der Schritt in eine vernünftige und praktische Fachausbildung,

Laura Welz (l.) im Salon von Susanne Dorsten (M.). Foto: Martin Fahlbusch Laura Welz (l.) im Salon von Susanne Dorsten (M.). Foto: Martin Fahlbusch

die auch eine gute Perspektive hat, fällt vielen zunehmend schwer“, weiß Dorsten. Umso mehr freut sie sich, dass Laura Welz am gestrigen Dienstag – dem 1. August, an dem viele Auszubildende in NRW in das Berufsleben starteten – bei ihr Kamm, Bürste und Glätteisen in die Hand nahm. „Erst hätte ich nie gedacht, dass Laura mal in unserem Betrieb das Handwerk lernt, auch wenn sie sich öfter bei uns die Haare schneiden ließ. Aber als sie dann ein Praktikum machte, merkten wir sofort, dass es mit Laura passen wird“, sagt Dorsten, und Laura Welz quittiert die Aussage mit einem Lächeln.

Nicht nur die Noten sind wichtig

„Ich schau‘ bei Bewerbungen nicht nur auf die Noten. Für mich sind Motivation und die Bereitschaft zu einem langen Atem im Bewerbungsgespräch auch ganz wichtig“, sagt Michael Thiemann vom gleichnamigen Autohaus. Der junge Handwerksmeister führt den Betrieb seiner Eltern Bernd-Heinz und Irmgard, die die Hände aber noch längst nicht endgültig in den Schoß gelegt haben, weiter. Jan Vegelahn ist der zweite Ausbildende, dem Michael Thiemann als Erstverantwortlicher die Fähigkeiten für den Beruf des Kfz-Mechatronikers vermitteln wird. „Ich hoffe, ich habe mit Jan Glück, denn der wurde mir von einem Fachkollegen aus Metelen empfohlen“, erzählt der Ausbilder.

„Geschraubt habe ich schon immer. Zuerst am Bobbycar, dann an Fahrrädern, Mopeds und jetzt halt an Autos“, beschreibt der Auszubildende den Werdegang seiner Berufsentscheidung und ist optimistisch, dass es im Autohaus Thiemann damit bestens klappt. „Trotzdem darf man in Handwerksberufen auch vernünftige schulische Voraussetzungen nicht aus den Augen verlieren“, weiß Seniorchef Heinz-Bernd Thiemann, der sich da mitunter realistische Eltern wünscht.

Bildungsauftrag gerecht werden

Ochtrups Erste Beigeordnete Birgit Stening und die Ausbilder Anke Bußmann, Franz Laurenz und Frank Dinkhoff haben nicht nur auf dem Foto gut lachen, das wir am Dienstag zum Ausbildungsbeginn von Patrik Klen (Gärtner), Anita Paja (Verwaltungsfachangestellte), Sebastian Segeler (Verwaltungsfachangestellter) und Inken Kohla (Fachinformatikerin für Systemintegration) machten. „Natürlich stehen wir als Kommune in einer besonderen Verantwortung und müssen unserem Bildungsauftrag gerecht werden. Aber wir setzen uns verwaltungsintern zusammen und schauen genau bei den Bewerbern, was zu unseren unterschiedlichen Ämtern und den damit verbundenen Anforderungen passen könnte und eben auch, was den Auszubildenden bei der Flut von Neuem, den dauernden Veränderungen und wachsenden Aufgaben zumutbar ist“, betont Birgit Stening.