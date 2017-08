Viele Mädchen und Jungen sind im vergangenen Sommer bereits i-Männchen geworden, bei anderen steht der große Tag der Einschulung in wenigen Wochen an. Um ihnen ein gutes Rüstzeug zu geben, bieten die Familienzentren nun das Gewaltpräventionsprogramm „Nein heißt Nein“ an.

Die Kinder beschäftigen sich unter Anleitung der Trainerin Monika Scheitz mit Themenschwerpunkten wie gute und schlechte Gefühle, Geheimnisse, Umgang mit Ärger oder Hilfeholen. Wie sage ich, was ich will? Wie kann ich so Nein sagen, dass mein Nein auch gehört wird? Spiele, Rollenspiele sowie einfache Übungen zur Körpersprache, zur Konzen­tration und Zentrierung vertieften das Besprochene.„Mit viel Freude und Wissbegierde haben sich die Kinder der ersten beiden Kurse in den vergangenen Tagen schon getroffen“, heißt es in einem Pressebericht der Familienzentren.

Aufgrund der großen Nachfrage wird ein dritter Kursus angeboten. Der Jugendförderverein Ochtrup unterstützt das Ganze finanziell.