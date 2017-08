Es sind alte Bekannte, die am Samstagabend (5. August) auf die Sparkassenbühne in der Weinerstraße steigen: Denn sowohl die Formation „Roxx­busters“ als auch das Duo „Buddy and Soul“ waren schon einmal bei der Ochtruper „Night Light“ zu Gast. Und ganz offensichtlich hat’s den Musikern gefallen – wie auch dem Publikum. Sonst gäbe es wohl kein so baldiges Wiedersehen . . .

Von Anne Spill

Den ersten Part der 13. Auflage der inzwischen schon kultigen Freiluftveranstaltung in der Fußgängerzone übernehmen „Buddy and Soul“. Die Zwei-Mann-Band trat zuletzt 2015 bei der „Night Light“ in der Töpferstadt auf. Holger Bürgel aus Vechta und Calle Meinert aus Dinklage machen seit mehr als zehn Jahren gemeinsam Musik. „Immer live und authentisch, immer anspruchsvoll, aber niemals ohne Witz“, heißt es auf ihrer Webseite über die zwei. Und das quer durch alle Musikrichtungen. Ein Blick auf die Playlist des Duos gefällig? Klar! Da finden sich zum Beispiel „Oh Johnny“ von Jan Delay, „Losing my Religion“ von REM, „Die kleine Kneipe von Peter Alexander“ oder „Satellite“ von Lena.

Auch vor Parodien bekannter Pop- und Rockgrößen schreckten die beiden, so steht es auf ihrer Homepage, nicht zurück. Dabei zögen sie aber auch sich selbst gerne mal durch den Kakao. Es darf also am Samstag getanzt, gesungen, geklatscht und gelacht werden.

Danach geht es mit der Combo weiter, die im vergangenen Jahr so manchem Night-Light-Besucher förmlich die Socken auszog: die „Roxxbusters“. „Eine der besten Live-Bands, die es zurzeit gibt“, freuen sich auch die Organisatoren Bernhard Gelking und Michael Schaedel von „Westfalen-Events“, die Truppe erneut verpflichten zu können. Frank Rohles, Hagen Grohe, Rainer Peters, Tobias Schmitz und Ralph Winter haben sich der Musik der Siebziger und Achtziger verschrieben.

Zu ihrem Repertoire gehören zum Beispiel Titel von Pink Floyd, Deep Purple, Queen, Supertramp, Phil Collins, Michael Jackson, U2, Aerosmith oder AC/DC. Unsterbliche Hits, die für jede Menge Emotionen sorgen, versprechen die Fünf – „von Gänsehaut bis Ekstase“. Das hat im vergangenen Jahr hervorragend geklappt: Bis tief in die Nacht lockten die „Roxxbusters“ das Publikum vor die Bühne.