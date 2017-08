In einem Pressetext informiert der Verband über den Beschluss, den der Vorstand in seiner jüngsten Sitzung fasste.

Bislang sei die Kapelle von Nachbarn betreut worden. „Der 89-jährige Johann Rössink, der direkt gegenüber wohnt, ist noch heute gelegentlich mit einem Besen oder einer Harke an der Kapelle im Einsatz. Auf Dauer kann von der Nachbarschaft die Pflege der Anlage und die Reinigung und Ausschmückung der Kapelle jedoch nicht mehr gewährleistet werden“, heißt es im Pressetext. Da die KAB schon seit vielen Jahren ihre Maiandacht am Bergweg halte, habe es nahe gelegen, nun auch eine Betreuungspatenschaft und damit die regelmäßige Pflege dieser beliebten Wegekapelle zu übernehmen.

„Damit möchte die KAB dazu beitragen, dass das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk auch weiterhin in einem gepflegten Zustand zum Verweilen und Innehalten einlädt“, schreibt die KAB.

Die Bedeutung der Kapelle habe die Stadt Ochtrup bereits 1984 hervorgehoben. Sie sei Teil des ehemaligen Prozessionsweges und beherberge eine sehr gut erhaltene Pieta, eine Darstellung Marias mit dem Leichnam Jesu Christi. In ihrer Größe, Ausführung und Bedeutung sei sie einmalig in Ochtrup und damit gemäß dem Denkmalschutzgesetz zu schützen und zu pflegen, zitiert die KAB aus einem Schriftstück der kommunalen Bauverwaltung.

Der Vorstand betont jedoch, dass eine Verantwortung für den substanziellen Erhalt der Kapelle mit der Betreuungspatenschaft nicht übernommen werden könne. In der Vorstandssitzung hätten sich aber gleich einige tatkräftige Männer bereit erklärt, in einem „Kapellen-Team“ mitzumachen. Und so werden künftig Frank Hippe, Arnold Hoppe, Paul Janocha, Josef Möllers und Ludger Reckelt mit Harke, Besen, Rasenmäher und Putzeimer ihren Dienst am Bergweg tun. Eine erste Begutachtung der Kapelle erfolgte schon gleich bei der Schlüsselübergabe.