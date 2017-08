Von Irmgard Tappe

Es war überwiegend heiß, als Herbert Woltering im Mai und Juni diesen Jahres auf dem Jakobsweg pilgerte. „Meistens zeigte das Thermometer zwischen 30 und 40 Grad“, erinnert sich der 63-Jährige. Trotzdem hat er die 950 Kilometer lange Strecke von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela geschafft. „Das waren Erfahrungen, die ich nicht missen möchte“, sagt der Lan­genhorster und blättert in einem Notizbuch. Darin hat er seine Pilgererfahrungen festgehalten.

Die Grenzen überschritten

Am 15. Mai verabschiedete er sich von seiner Familie, schnürte die Wanderschuhe und packte seinen Rucksack samt Flugticket in Richtung Pyrenäen zum Ausgangspunkt seiner geplanten Pilgerroute, die er gemeinsam mit einem Kollegen aus Gronau startete. Eine Wegstrecke, von idyllischen Landschaften umgeben, aber auch mit Hürden gepflastert.

Gleich am ersten Tag wäre Wolterings Pilgertraum beinahe geplatzt. „Wir mussten die Pyrenäen hochsteigen, 23,9 Kilometer bergan. Zwölf Stunden sind wir gelaufen. Oben angekommen waren meine Beine so kraftlos, dass ich wegsackte und ein Stück den Abhang hinunterstürzte“, erzählt der Langenhorster. Er kam mit ein paar Prellungen davon. Aber deswegen aufgeben? Das kam für ihn nicht in Frage. Zu stark war sein Wille, den Jakobsweg zu bewältigen. „An diesem Tag hatte ich meine Grenzen überschritten. Mir war klar geworden, dass ich von nun an besser mit meinen Kräften haushalten musste“, bekennt er.

Das Tempo selbst bestimmen

Nach 50 Tagen hatte Woltering die Kathedrale in Santiago de Compostela erreicht. „Der Gottesdienst mit den vielen Pilgern, das war schon ein berührendes Erlebnis. Aber Santiago an sich war sehr überlaufen und kommerziell ausgerichtet“, berichtet er. Viel eindrucksvoller als das Ziel war aber seiner Meinung nach der Weg dorthin. Woltering erzählt von traumhaften Landschaften und faszinierenden Sonnenuntergängen, von Kirchen am Wegesrand und Herbergen, in denen die Pilger auch schon mal mit gregorianischen Klängen geweckt wurden.

Die ersten Etappen legte der Langenhorster gemeinsam mit seinem Gronauer Kollegen zurück. Bis beide feststellten, dass man sich unabhängiger fühlt, wenn man allein pilgert. „Dann kannst du dein Tempo selber bestimmen. Und einsam bist du ohnehin nie. Es sind immer Leute da, mit denen du ein Stück gehen kannst, wenn du es möchtest“, schildert Woltering seine Erfahrungen.

Ein gemeinsames Ziel

„Buon Camino“ ist der Pilgergruß auf dem Jakobsweg. Ein 80-jähriger Mann aus Hamburg habe allerdings mit „Moin, Moin“ gegrüßt. „Der Hamburger erzählte, dass er vor einem Jahr die ersten 300 Kilometer mit seiner Frau gepilgert war. In diesem Jahr nun wollte das Ehepaar die restliche Strecke gemeinsam gehen. Doch die Frau war inzwischen verstorben und der Mann wollte zu Ende führen, was sie gemeinsam begonnen hatten. „Ein interessanter Mensch“, bemerkt Woltering nachdenklich.

Lauter interessante Menschen habe er während seiner Pilgerroute kennengelernt – vom tiefgläubigen Christen bis zum Atheisten oder Aussteiger. Er erzählt von einem 27-jährigen Bankangestellten, der seinen Job gekündigt hatte, weil er von Santiago de Compostela weiter nach Rom und dann nach Jerusalem pilgern wollte. Und von einer Esoterikerin auf der Suche nach sich selbst. „Sie wollte eine Beratungspraxis aufmachen, stellte während des Pilgerns aber fest, dass sie doch lieber ein Café eröffnen würde, vielleicht aber auch eine Herberge am Jakobsweg“, erinnert sich der Langenhorster schmunzelnd.

Ein anderer junger Mann habe von einer Schauspielerkarriere geträumt. „Er hoffte, während des Pilgerns die Erleuchtung bezüglich seiner Berufsorientierung zu finden.“ In einer Herberge ist Woltering mit einer 70-jährigen Niederländerin ins Gespräch gekommen, die sich mit dem Rennrad auf den Weg gemacht hatte. Und eines Tages sprach ihn eine Frau an und erzählte, dass sie gebürtig aus Ochtrup komme und heute in Greven lebe.

Brücke zwischen Berufsleben und Ruhestand

So unterschiedlich wie die Menschen waren auch die Beweggründe, die sie auf den Jakobsweg führten. Die einen pilgerten aus religiösem Antrieb oder hatten einen Schicksalsschlag erlitten. Andere wollten nach dem Studium eine Auszeit nehmen oder waren auf der Suche nach Orientierung in ihrem Leben. Wieder andere hatten sich durch Hape Kerkelings Geschichte inspirieren lassen. Für Woltering war das Pilgern die Brücke zwischen Berufsleben und Ruhestand. „Das war eine persönliche Herausforderung. Ich hatte schon seit vielen Jahren den Wunsch, diesen Weg zu gehen und den Ehrgeiz, es zu schaffen. Aber ein anderer Mensch wollte ich ganz sicher nicht werden“, meint Woltering lachend.