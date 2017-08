Herbert Woltering: Ich bin mehrmals wöchentlich etwa neun bis zehn Kilometer mit unserem Hund gelaufen. Das hat gereicht. Während des Pilgerns hat sich bei mir die Kondition aufgebaut. Wer den Jakobsweg geht, sollte zwar eine gute Kondition haben, aber er muss nicht unbedingt ein Hochleistungssportler sein. Entscheidend war für mich, die eigenen Grenzen zu erkennen und der feste Wille, es zu schaffen.

Was gehört auf jeden Fall zur Pilgerausrüstung?

Woltering: Bequeme und gut eingelaufene Wanderschuhe sind das A und O. Wichtig ist ein Wanderführer, in dem die Etappen und Herbergen aufgeführt sind. Zu viel Gepäck sollte man allerdings nicht mitschleppen. Die Kleidung kann man in den Herbergen waschen. Mein Rucksack zum Beispiel wog am Anfang 14 Kilogramm. Das wurde mir bald zu schwer und ich habe 3,5 Kilo zurück nach Hause geschickt. -ta-