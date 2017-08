Ferienspaß am „Freiraum“: Sechs Kinder haben jetzt an drei Tagen zusammen mit Projektleiter Givara Hesso eine Außenwand des Jugendcafés neugestaltet. Die ursprünglich „langweilig weiße Wand“ sollte passend zum „Freiraum“ bemalt werden.

Die Frage war also: Was macht das Jugendcafé aus? Den Kindern fiel es nicht schwer, dazu Ideen zu sammeln. Für sie waren Fußballspielen, Billardkugeln, Computer und Skateboards typisch. Kleine Bilder der soeben genannten Dinge wanderten schließlich auf die Außenwand. Die begeisterten Maler halfen aber nicht nur bei der Neugestaltung der Mauer mit, erklärte Hesso. Sie durften auch ihre eigenen kleinen Kunstwerke auf die Leinwand bringen.

Die Kinder hatten sichtlich Spaß an ihrer Arbeit, zumal ihnen die Wahl über das, was sie malten, frei überlassen war. Hanna Diekmann zum Beispiel bespritzte den Hintergrund ihres Bildes mit unterschiedlichen Farben, um nachher den Schriftzug „Be happy“ in den Mittelpunkt zu stellen.

Die Ferienspaßaktion wird bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr angeboten, fuhr Hesso fort. Die Kunst habe ihn schon immer begeistert, weshalb er auch direkt einwilligte, als man ihn bat, die Leitung der Aktion zu übernehmen. Und die kleinen Künstler können nun mit Stolz sagen, dass sie das Jugendcafé verschönert haben.