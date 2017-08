Die Veranstaltung geht am 12. August (Samstag) im Treff 10, Kirchstraße 10 in Bad Bentheim, über die Bühne. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Solist am Tenorsaxofon ist der aus der Grafschaft stammende, in Hilversum studierte und nun in Amersfoort lebende Peter Peuker, der unter anderem Mitglied im legendären Glenn-Miller-Orchester ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Als Drummer ist einer der bekanntesten Schlagzeuger der niederländischen Jazzszene dabei: Cees Kranenburg spielte jahrelang in den beiden bedeutendsten Jazz-Orchestern des Landes – der Skymaster-Big-Band und dem Metropole Orchestre. In seiner langen Karriere arbeitete er mit vielen Jazzgrößen zusammen wie Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Mike Stern, Herbie Hancock und Gregory Porter.

Bassist des Abends ist der in München geborene und seit Kurzem in Ahaus wohnende Ulrich Wentzlaff-Eggebert. Nach seinen Studien in München und Enschede ist er nun als gefragter Sideman und Pädagoge in der Region tätig. Gastgeber ist wie gewöhnlich der Ochtruper Vibrafonist Altfrid M. Sicking, der in dieser Runde als Solist, vor allem aber als Begleiter fungieren darf.

„Freuen Sie Sich wie immer auf einen musikalischen Hochgenuss in jazzclubartiger Atmosphäre“, werben die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Karten sind im Vorverkauf auf www.reservix.de für 14,90 beziehungsweise acht Euro und an der Abendkasse (16 beziehungsweise acht Euro ermäßigt) erhältlich.