In Gruppen mit je zwei Erwachsenen ging es in Abständen von 15 Minuten los zu einer Quiztour durch den Außenbereich von Langenhorst, Welbergen und das Weinerfeld. Auf spielerische Weise würden den Mädchen und Jungen so die Bauerschaften nähergebracht, erzählt Gerhard Pohl vom Organisationsteam: „Und selbst die erwachsenen Begleiter erfahren einige interessante Details.“ Für die Teilnehmer galt es unter anderem Fragen zu Haus Welbergen, zur nahe gelegenen Bahnstrecke oder zur Natur zu beantworten.

Aufgelockert wurde die Radtour durch eine von Ferdi Bäumer vorbereitete Kuchenpause, heißt es im Bericht der CDU. Nach knapp zweieinhalb Stunden erreichten die Teilnehmer den Hof von Barbara Kuhls-Mahlitz, wo ein gemeinsames Grillen anstand. Vor der Rückkehr nach Hause wurden die stolzen Sieger geehrt und Preise an alle verliehen.