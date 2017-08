Interview in der Redaktion: Die beiden Zeugen Jehovas, Achim Stemmler und Yvonne Franco, sprachen mit WN-Mitarbeiterin Irmgard Tappe über ihre Religion, die Glaubensgemeinschaft und ihre ganz persönlichen Ansichten. Rundes Bild unten: der Königreichssaal an der Bahnhofstraße in Ochtrup. Foto: Irmgard Tappe

In Deutschland galten die Zeugen Jehovas lange als Sekte, die erst in diesem Jahr, nach vielen Prozessen, auch in NRW den Status einer Kirche erhalten hat. In Ochtrup unterhält die Gemeinschaft einen „Königreichssaal“ als Versammlungsraum. WN-Mitarbeiterin Irmgard Tappe sprach mit dem Regionalbeauftragten der Zeugen Jehovas, Achim Stemmler, und der Nachrichtenbeauftragten für den Bereich Ochtrup/Gronau, Yvonne Franco, zwei aktiven Zeugen, darüber, wie sie sich selbst als Jehovas Zeugen verstehen.

Was sind die Kernaussagen des Glaubens der Zeugen Jehovas? An wen oder was glauben sie?

Yvonne Franco: Wir sind Christen und haben Einiges mit den christlichen Religionen gemeinsam. Doch wir versuchen uns komplett an die Bibel zu halten. Was in der Bibel steht, danach handeln wir. Was auf Traditionen beruht und nicht in der Bibel steht, das machen wir nicht.

Achim Stemmler: Jehova ist der Name Gottes. Jehova ist Gott und Jesus Christus ist sein Sohn. Die Katholiken zum Beispiel glauben an die Dreifaltigkeit als eine Person in drei verschiedenen Funktionen. Wir sehen Gottvater und seinen Sohn Jesus Christus als zwei eigenständige Personen.

Glauben Sie an ein Weiterleben nach dem Tode?

Stemmler: Adam und Eva wurden geschaffen, um körperlich auf der Erde zu leben. In einem Psalm heißt es, die Erde wurde dem Menschen gegeben. Deshalb glauben wir an eine Auferstehung der Toten und ein körperliches Leben hier auf der Erde. Nach unserem Glauben aber hat der Mensch keine Seele, sondern er selbst ist die Seele. Auch das belegt ein Bibelvers.

Haben Sie mitunter auch Glaubenszweifel?

Franco: Man hinterfragt seinen Glauben immer wieder. Ist das, was ich glaube, wirklich das Richtige? Steht das, was ich glaube, auch so in der Bibel? Bin ich noch auf der richtigen Spur, ist es das, was Gott von mir erwartet? Diese Auseinandersetzung mit dem Glauben würde ich aber nicht als Zweifel bezeichnen. Auch die Bibel fordert uns auf, den Glauben zu hinterfragen, um sicherzustellen, dass man auf dem richtigen Weg ist.

Sind Sie in eine Jehovas-Zeugen-Familie hineingeboren?

Stemmler: Ich bin katholisch aufgewachsen. Als ich etwa 15 Jahre alt war, haben meine Eltern sich verstärkt mit Jehovas Zeugen und deren Bibelbetrachtung beschäftigt. Auch ich habe begonnen, mich damit auseinanderzusetzen. Als junger Erwachsener habe ich mich dann entschieden, der Glaubensgemeinschaft beizutreten.

Franco: Meine Eltern waren bereits Jehovas Zeugen, als ich geboren wurde. Doch man wird nicht automatisch Zeuge Jehovas, weil die Eltern es sind. Ich habe mich eingehend mit der Bibel auseinandergesetzt und an Bibelkursen teilgenommen, um sicherzustellen, dass es das ist, was ich glauben kann. Erst dann habe ich mich für die Gemeinschaft entschieden.

Kritiker bezeichnen Jehovas Zeugen als autoritäre Gruppe, die absoluten Gehorsam von ihren Mitgliedern erwartet und sie sozial isoliert. Was ist dran an dieser Vermutung?

Stemmler: Kommen Sie zu uns, dann werden Sie das Gegenteil erleben.

Franco: Wir führen ein selbstbestimmtes Leben und haben unsere Berufe wie jeder andere Bürger auch. Ich arbeite zum Beispiel in der Finanzverwaltung.

In Russland hat das Oberste Gericht die Zeugen Jehovas mit der Begründung verboten, es handele sich um eine extremistische Gruppe. Was empfinden Sie, wenn Sie solche Meldungen hören?

Stemmler: Ich bin erschreckt. Weil mir die Menschen dort leid tun. Ganz besonders die Zeugen Jehovas vor Ort. Hintergrund dieser Entscheidung ist das sogenannte Extremismusgesetz, das in Russland vor etwa zwei Jahren in Kraft trat und alle Religionen hinterfragt. Das wird automatisch auch Auswirkungen auf andere Religionen haben.

Franco: Ich kann es nicht verstehen. Es macht mich sehr traurig. Das Wort Extremismus wird nicht wirklich definiert.

Warum lehnen Sie Blutübertragungen ab?

Stemmler: Es gibt mehrere Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass Blut für Gott heilig und entsprechend seinen Vorgaben zu verwenden ist. Bluttransfusionen gehören nicht zu diesen Vorgaben. Aber Jehovas Zeugen lieben das Leben. Im Rahmen der biblischen Grundsätze tun wir alles, um Leben und Gesundheit zu erhalten. Komplizierte Operationen, orthopädische Eingriffe, Chemotherapien und Organtransplantationen werden bei uns ohne Bluttransfusionen durchgeführt. Die Erfolge dieser Behandlungsmethoden stehen gegenüber den konventionellen Maßnahmen nicht zurück. Bei uns gibt es außerdem ein Krankenhausverbindungskomitee, das sich weltweit organisiert und mit Fachliteratur zu diesem Thema beschäftigt, um auch den Ärzten entsprechende Hilfestellung zu geben.

Angenommen, eines Ihrer Kinder würde an einer schweren Erkrankung leiden, die ohne Blutübertragung aus medizinischer Sicht tödlich verlaufen würde. Was wäre Ihnen dann wichtiger, das Leben Ihres Kindes oder die Grundsätze Ihres Glaubens?

Stemmler: Ich würde eine Blutübertragung in letzter Konsequenz ablehnen, wohlwissend, dass die Ärzte in der Lage sind, ihr Bestes zu geben und nach Alternativen zu suchen. Aus Ärzte-Fachzeitschriften geht hervor, dass Patienten, darunter auch Kinder, die keine Bluttransfusion erhalten, sich in der Regel genauso gut oder sogar noch schneller erholen als Patienten, denen Blut übertragen wurde.

Was sagt die Statistik über die Entwicklung der Mitgliederzahlen Ihrer Glaubensgemeinschaft: Wie viele Menschen gehören in Ochtrup der Religion der Zeugen Jehovas an?

Franco: Weltweit verzeichnen wir einen Zuwachs von 1,8 Prozent, wobei die Zahlen bundesweit konstant sind. Im Bezirk Ochtrup-Gronau gehören derzeit 95 Mitglieder zu unserer Glaubensgemeinschaft. Bei uns nennt man sie übrigens Verkündiger.

Wie reagieren Sie, wenn jemand aus Ihrer Glaubensgemeinschaft aussteigen möchte?

Stemmler: Es ist immer eine persönliche Entscheidung, ob man Mitglied werden, sein oder bleiben möchte. Das belegt ja auch, dass sich Jehovas Zeugen erst im Erwachsenenalter freiwillig zur Taufe entscheiden. Als Zeichen der persönlichen Hingabe, sein Leben Gott zu widmen.

Franco: Viele Leute denken, wir binden unsere Mitglieder an uns und man kommt nie mehr von Jehovas Zeugen los. Das ist keineswegs der Fall. Wenn jemand aus der Gemeinschaft austreten möchte, kann er das jederzeit und ohne großen Aufwand tun.

Lassen sich Ihre Bemühungen, neue Mitglieder zu werben, mit Beruf und Alltag vereinbaren?

Stemmler: Wir werben keine Mitglieder, sondern informieren über den Inhalt der Bibel. Wir unterhalten uns mit den Leuten über das Leben nach biblischen Grundsätzen und möchten ihnen aufzeigen, was über Gott, den Glauben und unsere Zukunftshoffnung in der Bibel steht. Wir versuchen da, Jesus Christus zu folgen. Denn in einem Vers des Matthäusevangeliums heißt es: „Gehet hin und macht Jünger aus Menschen aller Nationen.“

Franco: Jeder setzt sich im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten ein. Aber es ist immer eine freiwillige Angelegenheit, für die die Verkünder auch kein Geld bekommen.

Verbringen Sie Ihre Freizeit ausschließlich unter Glaubensgeschwistern oder unternehmen Sie auch etwas mit Andersgläubigen?

Franco: Das ist jedem selbst überlassen. Ich gehe zum Beispiel auch zu Betriebsfesten oder unternehme etwas mit Arbeitskollegen. Dennoch ist es so, dass ich mich am wohlsten im Kreise von Leuten fühle, die meinen Glauben teilen. Mit denen habe ich die meisten Gemeinsamkeiten.

Stemmler: Das ist ähnlich wie in einem Fußballverein. Wenn ich in einer Mannschaft spiele, habe ich automatisch einen großen Teil meiner Bekanntschaften in dem Verein. So ist das auch bei uns. Aber natürlich haben wir darüber hinaus auch soziale Kontakte außerhalb der Gemeinschaft.