Diesmal wurde es für einen 50-jährigen Ochtruper vor dem Amtsgericht in Steinfurt heftig. Wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein verurteilte ihn der Richter zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und zur Ableistung von 120 Sozialstunden.

Wiewohl der Mann schon im Jahr 2015 wegen eines ähnlichen Deliktes zu einer Geldstrafe inklusive einer Sperre zum Ablegen einer Fahrprüfung belegt worden war, hatte er sich Anfang 2017 innerhalb von fünf Tagen gleich dreimal rechtswidrig hinter das Steuer eines Pkw gesetzt.

Zum ersten Mal am 17. Januar. Damals war der Ochtruper in Gronau in eine Radaranlage samt Porträtfoto gefahren. Fünf Tage später geriet er auf der Schützenstraße in Ochtrup in eine Polizeikontrolle. 20 Minuten später rasselte er in diese erneut hinein.

„Ich war an dem Tag komplett durch den Wind“, entschuldigte sich der Angeklagte am Donnerstag vor Gericht. Er machte bei der Beweisaufnahme zudem keine Anstalten, die Taten zu leugnen. Zu seiner Verteidigung brachte er lediglich hervor, dass er als Schlosser auf einen Führerschein angewiesen sei, um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen zu können.

Das wird er in der nächsten Zeit allerdings nicht tun können. Bis der 50-Jährige eine Führerscheinprüfung ablegen darf, werden zwölf Monate ins Land gehen. Denn mit dem Urteil verhängte das Gericht erneut eine Sperre gegen den Ochtruper.