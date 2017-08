Grauer Himmel, rauer Wind: Das Wetter lockt in diesen Tagen nicht unbedingt ins Bergfreibad. Das sah in diesem Sommer aber auch schon ganz anders aus. Die Zwischenbilanz der Stadtwerke in Sachen Besucherzahlen fällt recht positiv aus.

Von Anne Spill

Düstere Wolken hängen am Freitagmittag am Himmel über der Töpferstadt. Der Wind fegt durch die Baumwipfel auf dem Berg. Nur vereinzelt blitzt mal ein Sonnenstrahl durch die Blätter. Tolles Badewetter sieht anders aus. Aber: Ein paar Hartgesottene ziehen trotzdem ihre Bahnen im Ochtruper Freibad.

Und zum Glück sah es ja diesen Sommer auch schon ganz anders aus: Da gab es schon Tage, in denen der Sprung ins Wasser nicht nur für Stammgäste eine willkommene Abkühlung war. Entsprechend fällt auch die Zwischenbilanz der Freibad-Verantwortlichen recht positiv aus: „Wir haben eine gute, wenn auch nicht sehr gute Saison“, berichtet Tobias Klingebiel von den Ochtruper Stadtwerken am Freitag – und belegt das Ganze mit Zahlen: Gut 45 800 Besucher hätten in diesem Jahr schon den Eingang passiert. „Das sind etwa 4000 mehr als im Vorjahr“, erläutert Klingebiel. An richtig guten, warmen Tagen seien zwischen 1000 und 1200 Badegäste gekommen, um sich in der Sonne zu aalen und im Wasser zu erfrischen.

Verantwortlich für dieses Plus sei aber nicht nur das mitunter schöne Wetter, so der Stadtwerke-Mitarbeiter: Weil das Burgsteinfurter Bad saniert wird und daher in diesem Sommer geschlossen ist, kämen auch viele Gäste aus der Nachbarstadt. „Und denen gefällt es hier ganz gut.“ Das Ambiente – die Lage auf dem Berg inmitten von alten Bäumen – sei eben besonders. Und auch die 50-Meter-Bahn wüssten viele zu schätzen.

Beliebte Sportstätte

Apropos: Nicht nur Familien mit Kindern, die gerne in den kühlen Fluten planschen, nutzten das Bergfreibad. „Wir haben auch viele sehr ambitionierte Schwimmer hier“, berichtet Klingebiel. Für Sportveranstaltungen werde das Bad auch weiterhin gerne genutzt. In dieser Saison sei die Ochtruper Schwimmstätte zum Beispiel schon Gastgeberin der Freiluft-Kreismeisterschaft gewesen und habe das traditionelle 24-Stunden-Schwimmen sowie die Schnorcheltruppe des FC Lau-Brechte beherbergt. Auch die Triathleten der Eylardus-Schule aus Bad Bentheim hätten hier ihren Wettbewerb ausgerichtet.

Tobias Klingebiel ist zuversichtlich, dass die Besucherstatistik am Ende der Saison zufrieden stimmt. „Die Sommerferien sind ja erst zur Hälfte rum“, sagt er. „Und vielleicht wird nächste Woche ja auch das Wetter wieder besser.“ Das wäre alleine schon schön, weil dann auch noch eine besondere Aktion auf dem Programm steht: Der Ferienspaß für daheimgebliebene Kids startet am Freitag (11. August). Ein Familientag ist dann für den 3. September (Sonntag) von 13 bis 18 Uhr im Kalender vermerkt. Am 22. September (Sonntag) hat das nasse Vergnügen dann jedoch ein Ende: An diesem Abend schließt das Ochtruper Bergfreibad für diese Saison.