Chronische Darmentzündungen bescheren Betroffenen Krämpfe, heftige Schmerzen und mitunter blutige Durchfälle. Auch die Ochtruperin Elisabeth Fornoff leidet darunter. Sie hat Colitis ulcerosa. Unterstützung bekommt sie seit fast 25 Jahren in einer Selbsthilfegruppe.

Von Anne Steven

„Am Anfang konnte mein Arzt nicht mal den Namen meiner Krankheit aussprechen“, erzählt Elisabeth Fornoff. Bei der Erinnerung muss die 54-Jährige schmunzeln. Vor fast 25 Jahren war der Och­truperin aber gar nicht zum Lachen zumute, denn damals wurde bei ihr die chronische Darmerkrankung Colitis ulcerosa diagnostiziert.

Fast genauso alt wie diese Diagnose ist auch die Selbsthilfegruppe, die sich seit fast einem Vierteljahrhundert in der Töpferstadt trifft und der heute Menschen aus Och­trup, aber auch aus Nienborg und Gronau mit chronischen Erkrankungen des Darms angehören.

Doch was genau bedeutet eine solche Erkrankung für den Alltag der Betroffenen? Elisabeth Fornoff musste das jüngst auch einer Versicherungsvertreterin erklären. Bei ihr begann alles im Alter von etwa 19 Jahren. „Ich lebte zu dieser Zeit auf der Insel Borkum. Damals gab es im Haus jeden Samstag Eintopf und jeden Samstagabend hatte ich Bauchschmerzen“, erinnert sich die Ochtruperin noch gut. Sie versuchte viele Hausmittelchen: von Anis über Kümmel bis hin zum Magenbitter. Geholfen habe aber nichts. Es sollte mehr als drei Jahre dauern, ehe die Ärzte feststellten, was ihr fehlte. Und bis dahin hatte sie in unregelmäßigen Abständen mit Durchfällen, blutigem Stuhl und mitunter starken Bauschmerzen zu kämpfen. „Manche Frauen vergleichen die Heftigkeit der Schmerzen mit Wehen während einer Geburt“, erzählt Elisabeth Fornoff.

Was ihr ebenso zu schaffen macht, ist das Gefühl des Aufgeblähtseins, wenn ein Krankheitsschub sie heimsucht. „Dann bin ich von oben bis unten voller Luft und bekomme keine Erleichterung“, versucht sie die Situation zu beschreiben.

Öffentliche Toiletten wie in der Weinerstraße erleichtern den Alltag der Betroffenen. Foto: Irmgard Tappe Öffentliche Toiletten wie in der Weinerstraße erleichtern den Alltag der Betroffenen. Foto: Irmgard Tappe

Gerade in der Anfangszeit, kurz nach der Diagnose, habe ihr die Selbsthilfegruppe sehr geholfen, erzählt die gelernte Konditormeisterin. Während der Freundeskreis wenig Verständnis für ihre Situation und ihre Probleme aufbrachte, hörten die Mitglieder der Selbsthilfegruppe zu und wussten, wovon Elisabeth Fornoff sprach. „Da erfährt man einfach Verständnis“, sagt sie. Doch die Treffen der Gruppe würden nicht von der Krankheit beherrscht, sie sei lediglich der Anlass. „Wir nehmen es mit Humor. Es wird auch viel gelacht und über andere Dinge gesprochen“, beschreibt die Ochtruperin die Treffen.

Apropos: Die Psyche sei ein wichtiger Faktor, sagt die 54-Jährige. Wenn sie Stress habe und sei es nur, dass sie sich mal mit ihrem Mann streite, könne sie schon auf den nächsten Schub warten. Nachdem sie lange Zeit Cortison gegen die Symptome einnahm, verschreibt ihr Arzt Elisabeth Fornoff heute sogenannte Immunsuppressiva. Das sind Medikamente, die die Funktionen des Immunsystems vermindern. Diese Mittel haben weniger Nebenwirkungen als Cortison.

Die Ochtruperin fährt, wenn sie ein Schub heimsucht, zudem die Nahrungsaufnahme auf Null herunter. „Meistens habe ich das dann schnell wieder im Griff“, sagt sie. Menschen, die an Colitis ulcerosa leiden, entwickeln zudem häufig Lebensmittelunverträglichkeiten. Bei Elisabeth Fornoff gehören dazu Milchprodukte und Hülsenfrüchte sowie generell mächtige Speisen. „Das ist aber sehr individuell. Einige Leute in unserer Selbsthilfegruppe haben zum Beispiel Probleme mit Spargel.“

Elisabeth Fornoff hat gelernt, mit ihrer Erkrankung zu leben. Ganz wichtig ist ihr: „Ich habe in den 25 Jahren nicht einen Tag wegen der Colitis ulcerosa krankgefeiert.“ Kommt ein Schub, setzt sie neben Medikamenten auf Ablenkung. „Wenn ich zu Hause im Bett liege, pflege ich die Krankheit nur“, findet sie und lässt sich nicht unterkriegen. Wobei das manchmal gar nicht so leicht ist. In der Gesellschaft sei solch eine Erkrankung immer noch ein Tabuthema, hat sie gelernt. Die Treffen der Selbsthilfegruppe empfindet die 54-Jährige daher als regelrecht befreiend.