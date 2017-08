Der Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt und Umgebung (CBF) hat 1986 den Euro-WC-Schlüssel für öffentliche Behindertentoiletten initiiert. Es ist ein inzwischen europaweit einheitliches Schließsystem, das es körperlich beeinträchtigten Menschen ermöglicht, mit einem Einheitsschlüssel selbstständig und kostenlos Zugang zu behindertengerechten sanitären Anlagen und Einrichtungen zu erhalten, zum Beispiel an Autobahn- und Bahnhofstoiletten, aber auch für öffentliche Toiletten in Fußgängerzonen, Museen oder Behörden. Er passt in ganz Europa in insgesamt 12 000 Schlösser. Der universelle Schlüssel wird über den CBF vertrieben. Um Missbrauch vorzubeugen, bittet der CBF bei der Bestellung um Zusendung der Kopie eines Schwerbehindertenausweises. Den WC-Schlüssel erhalten außergewöhnlich Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Stomaträger, blinde Menschen, Schwerbehinderte, die hilfsbedürftig sind und eine Begleitperson brauchen, sowie an Multipler Sklerose, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa Erkrankte.