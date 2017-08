Die Colitis ulcerosa ist eine chronische und meist in Schüben verlaufende Erkrankung des Dickdarms. Sie verursacht Geschwüre in der inneren Schleimhaut-Schicht des Dickdarms. Diese Entzündung breitet sich am Mastdarm beginnend kontinuierlich unterschiedlich weit im Dickdarm aus. Anders als beim Morbus Crohn, der alle Bereiche des Verdauungstrakts befallen kann, kommt sie am Übergang zum Dünndarm zum Stillstand. In Deutschland wird die Zahl der Colitis ulcerosa-Patienten auf 168 000 geschätzt. In einer Kleinstadt mit 10 000 Einwohnern leben deshalb vermutlich im Durchschnitt 20 Betroffene. Männer und Frauen erkranken etwa gleich oft – und zwar häufig als junge Erwachsene, im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Doch kann grundsätzlich jeder erkranken, auch Kleinkinder und ältere Menschen. Typische Beschwerden sind vor allem häufige, blutigschleimige Durchfälle, nicht selten Bauchschmerzen im linken Unterbauch, ständiger Stuhldrang, Fieber und allgemeine körperliche Schwäche. Manche Betroffene können über viele Monate und sogar Jahre hinweg beschwerdefrei leben. Bei anderen flammt die Erkrankung häufiger auf und sie brauchen den Einsatz vieler Medikamente oder auch chirurgische Eingriffe. Je weiter die Entzündung im Dickdarm fortgeschritten ist, desto ausgeprägter können die Symptome auftreten und desto höher ist das Risiko von Komplikationen.