Von Anne Spill

Als sie die Nachrichten hörten, durchfuhr es Manfred und Elisabeth Biermann wie ein Blitz. Ein Giftstoff in Eiern! „Wir hatten richtig Angst“, berichtet der Ochtruper Hühnerwirt. „Der Schock war riesig“, ergänzt seine Frau. „Da geht man im Kopf sofort alles durch.“ Könnten sie auch betroffen sein, ohne es zu wissen?

Doch inzwischen können die Eheleute aufatmen. Sie haben es nun schriftlich: Die Desinfektionsmittel, die sie in ihren Ställen verwenden, sind frei von Fipronil. Das bestätigt ihnen jedenfalls das Agrarhandelsunternehmen. Und auch der Betrieb, aus dem sie ihre Junghennen holen, ist nach Angaben des Lieferanten nicht belastet. „Wir sind wirklich sehr erleichtert“, nickt Elisabeth Biermann.

Besorgte Nachfragen

Nun können die beiden auch ihre Kunden beruhigen, die sich melden und fragen, ob sie die Eier aus der biermannschen Produktion weiterhin unbesorgt verzehren können. Und solcher Anrufe gibt es in diesen Tagen nicht wenige: Das Telefon im Haus der Hühnerwirte klingelt momentan ständig. Am anderen Ende des Apparats sind aber nicht nur verunsicherte Abnehmer. Zum Hörer greifen jetzt auch Privatleute und Betriebe, die bisher noch keine Eier von dem Geflügelhof in der Weiner-Bauerschaft beziehen – es jetzt aber tun möchten. Denn das Vertrauen in den örtlichen Bauern, der seine Produkte noch selbst an die Haustür liefert, ist bei vielen Menschen größer als in das Großunternehmen, das die Discounter versorgt. In Zeiten wie diesen spüren die Biermanns das besonders – die Nachfrage nach ihren Eiern steigt.

Im Grunde genommen profitierten die Ochtruper Direktvermarkter nun sogar von dem Fipronil-Skandal. „Das ist aber ein sehr bitteres Glück“, schränkt Elisabeth Biermann sofort ein. Man gönne es schließlich keinem Berufskollegen, der – unwissentlich und unverschuldet – in eine solche Misere gerät. Andererseits: Wer auf Masse setze und riesige Ställe mit Zigtausenden von Hühnern habe, „der fordert so etwas ja auch irgendwo heraus“, findet Manfred Biermann. Einen kleinen Familienbetrieb genauestens zu überwachen, falle eben leichter, meint der Ochtruper.

Mit Steinmehl gegen Milben

Die Biermanns haben auf ihrem Hof rund 7000 Legehennen in drei Ställen – in Bodenhaltung. „Unsere Tiere sind gut zufrieden“, ist sich der Hühnerwirt sicher. „Wir schätzen die Tiere als Lebewesen“, betont seine Frau. So bekämen die Hennen zum Beispiel auch Spielmaterial in die Scharrräume gelegt, könnten sich mit Luzerne-Heu oder Picksteinen beschäftigen oder sich in einer Kiste mit Steinmehl wälzen. Letzteres habe den praktischen Vorteil, dass es auch vor lästigen Milben schützt – auf ganz natürlichem Weg. Klar jedoch, dass auch die Biermanns ihre Hühnerställe regelmäßig desinfizieren müssen, nachdem sie die Räume mit dem Hochdruckreiniger gesäubert haben.

Ob all das ordnungsgemäß erfolgt, wird ständig überprüft. „Wir haben immer wieder Kontrollen hier“, erläutert Manfred Biermann. Erst vor zwei Wochen habe das Umwelt- und Verbraucherschutzamt den Hof besucht. „Umso mehr erstaunt es, dass trotz solch engmaschiger Kontrollen so etwas passieren kann“, wundert sich Elisabeth Biermann.

Auf dem Geflügelhof in der Weiner wird nun besonders emsig weitergearbeitet. Denn mit dem Nachfragehoch hatten die Ochtruper Eierproduzenten nicht gerechnet. Normalerweise ist um diese Zeit Sommerflaute: „Ich hatte am Anfang der Ferien gerade erst 500 Hühner abgegeben“, berichtet Manfred Biermann. Jetzt muss er wieder aufstocken. Darüber kann er froh sein. Doch ein dumpfes Gefühl, das bleibt.