Gegründet wurde der Hof 1946 von Werner und Paula Biermann. Im Jahr 2000 traten Manfred und Elisabeth Biermann die Nachfolge an und führen den Familienbetrieb nun also in zweiter Generation. Sie rüsteten seinerzeit auch die bestehenden Ställe von Käfig- auf Bodenhaltung um.

Ihre Produkte vermarkten die Biermanns direkt: Sie bringen die Eier bis an die Haustür etwa von Privatleuten, Kindergärten, Bäckereien oder Gaststätten – allesamt in der Region. Neben Ochtrup fährt das Lieferauto zum Beispiel auch Bad Bentheim, Schüttorf, Gronau, Epe und Metelen an. Neben Eiern bieten die Biermanns saisonal auch Erdbeeren und Kartoffeln von Ochtruper Landwirten an.