Wie lautet das vorläufige Fazit der 13. Auflage der Musiknacht „Night Light“? Der Ochtruper zappelt nicht, er zuckt eher – manchmal wippt er auch kontrolliert auf die Zehenspitzen. Zudem freut er sich, wenn durchaus laute Soul- und Rockmusik auf der Weinerstraße kostenlos an mäßig lauen August-Tagen zu hören und zu erleben ist.

Den für 19 Uhr angekündigten Beginn schoben die Eisbrecher des Abends, die Zwei-Mann-Band „Buddy and Soul“, aus guten Gründen um fast eine Stunde nach hinten, denn die berüchtigte Partymeile zwischen Sparkasse und Kirchplatzbaustelle füllte sich anfangs nur mäßig. „Kommt ruhig näher, so schlecht sehen wir gar nicht aus – und sonst macht hier vorne die Augen zu und freut euch an unserer Musik“, ermunterte „Soul“ alias Calle Meinert die ganz Mutigen.

Allmählich trauten sich immer mehr Besucher zur Bühne hin, und die konnten dann ganz nah erleben, mit wem es Buddy, im anderen Leben Holger Bürgel, schon seit über zehn Jahren musikalisch und sonst so aushält. Denn Mitstreiter Calle Meinert brachte mitunter Sprüche, die aus dem berühmten Kalau kamen.

Wesentlich munterer ging es bei den beiden zu, wenn sie frische oder frisch gebliebene Songs und Hits – im guten Sinne handgemacht – in die Weinerstraße schmetterten.

Die erwähnte Partymeile füllte sich (wenn auch nicht ganz so heftig wie in einigen Vorjahren) im Laufe des Auftritts von hinten nach vorne, nicht zuletzt, weil die Kneipiers mehr Stühle und Bänke nach draußen gestellt hatten und auch für den kleinen Hunger zwischen den Hits so bequeme Rast möglich war. Der Trick ermöglichte zudem, selber ein Stück die Lautstärke mitzubestimmen.

Die war den echten Fans der als Highlight angekündigten „Roxx­busters“ ganz schnuppe, denn die hören „Musik nur, wenn sie laut ist und wenn sie in den Magen fährt“. Die fünf Profi-Musiker wussten aber auch ganz genau, was sie taten und wie sie es taten, wenn sie es bei Hits von Deep Purple bis Michael Jackson so richtig krachen ließen.

In solchen Momenten zappelten einige gut Aufgelegte sogar ganz ordentlich in Bühnennähe – und die anderen Gäste der „Night Light“ ließen sich zu kontrollierten Zuckungen im Takt der Musik und gar zu artistischem Wippen animieren. Am Ende verließen die fünf Musiker schweißgebadet die Sparkassenbühne – da blieb aber noch Zeit für die After-Show-Party.