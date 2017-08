Von Maximilian Stascheit

Die Tische sind gedeckt, die Brötchen geschmiert, und neben dem Eingang stapeln sich viele süße Leckereien und warten auf einen Abnehmer. Wer in dieser Woche das ehemalige DRK-Zentrum an der Pius­straße betritt, könnte den Eindruck bekommen, die Örtlichkeit für eine kulinarische Festlichkeit zu betreten.

Im großen Saal des Gebäudes zeigt sich dann allerdings ein ganz anderes Bild: Dort sind zahlreiche, teils weißbekittelte Helfer eifrig damit beschäftigt, Liegen aufzubauen und sie mit medizinischem Equipment auszustatten.

Es ist gerade 15 Uhr und die Vorbereitungen für das Blutspenden des Deutschen Roten Kreuzes laufen auf Hochtouren. In einer Stunde werden die ersten Menschen das Gebäude an der Piusstraße betreten, um sich einen halben Liter Blut abzapfen zu lassen. Doch bevor die rund 200 Spender – so viele kommen bei der Aktion in der Töpferstadt durchschnittlich pro Tag – auf den Liegen Platz nehmen können, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden.

„Insgesamt sind hier immer 60 bis 70 Helfer im Einsatz“, berichtet Monika Hanke. „Aber eigentlich bräuchten wir natürlich noch mehr“, ruft die DRK-Blutspendebeauftragte potenzielle Unterstützer dazu auf, sich bei den Aktionen zu engagieren. „Das Ganze findet hier an vier Wochen im Jahr statt. Dazu kommt ein Sondertermin, der nach Bedarf festgelegt wird.“

Besonders in den Sommermonaten sei es jedoch schwierig, die Leute zum Spenden zu

animieren. „Zur Zeit sind die Reserven wirklich sehr knapp. Von daher hoffen wir, dass in dieser Woche viele Leute kommen“, erklärt Hanke, während in der Küche des DRK-Zen­trums die letzten Vorbereitungen getroffen werden. In dem nett eingerichteten Speisesaal werden später rund 580 Brötchen über den Tisch gehen, damit sich die Spender gestärkt wieder auf den Heimweg begeben. „In der Küche sind wir immer mit sechs bis sieben Frauen. Die älteste davon ist 93 Jahre alt und bestimmt schon seit über 50 Jahren dabei“, so Hanke.

Keine Verwechslungen

Während die Tische im Speisesaal schon fertig gedeckt sind, ist Beutellaborant Uwe Feucht nebenan noch damit beschäftigt, sein Equipment vor sich auszubreiten. „Bei der Zuordnung von Nummernblöcken, Proberöhrchen und Beutelsets darf es später natürlich auf keinen Fall zu Verwechslungen kommen“, so Feucht. Ihm gegenüber sitzt HB-Laborant Marcel Vinhage, der ebenfalls hauptberuflich zur DRK-Blutspendemannschaft aus Münster gehört. Er misst bei den Spendern die Körpertemperatur sowie den Hämoglobinwert, bevor sie sich auf die Liege begeben.

Neben den Helferteams aus Ochtrup und Münster sind bei den Spende-Tagen auch drei Ärzte im Einsatz, welche die Patienten nach der Anmeldung zunächst untersuchen. Nach der Kontrolle des Eisenwertes wird den Spendern ein halber Liter Blut abgenommen, bevor es zum Essen in den Speisesaal geht. Als Dankeschön gibt es beim Verlassen des früheren DRK-Zentrums dann noch Süßigkeiten und Säfte. Eine Blutspende lohnt sich also auch aus kulinarischer Sicht.