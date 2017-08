Von Irmgard Tappe

Es hatte sich in der Nachbarschaft schnell herumgesprochen, dass „ Viefhues’ Hermann“ in diesem Jahr auf einer seiner Ackerflächen erstmals Dinkel anbaut. Voller Spannung verfolgten die Landwirte der umliegenden Höfe im Laufe des Sommers, „wat de Dinkel bie Hermann meck“ („was der Dinkel bei Hermann macht“). Logisch, dass sie auch dabei waren, als „bie Hermann“ in der vergangenen Woche das reife Korn geerntet wurde. „Bei bestem Dreschwetter“, wie Viefhues feststellt.

Für den Landwirt aus der Wester-Bauerschaft ist der Dinkelanbau ein Pilotprojekt.

Der geerntete Dinkel. Foto: Irmgard Tappe

Die Idee kam ihm beim Genuss einer Pizza aus Dinkelmehl, zubereitet von seiner Nachbarin Maja de Jager. „Ich verwende gerne Dinkel zum Backen und Kochen. Allein schon wegen des hohen Proteingehaltes. Außerdem ist er bekömmlicher als Weizen“, begründet Maja de Jager ihre Vorliebe für dieses Getreide, das schon die heilige Hildegard von Bingen dem gesundheitsbewussten Menschen zur Vorbeugung verschiedener Krankheiten empfohlen haben soll.

Saat kommt aus Glandorf

„Schmecken tut es aber auch, was aus Dinkel gebacken wird“, finden die Landwirte. Und weil Viefhues ein experimentierfreudiger Kollege ist, kam ihm der Gedanke: „Ich könnte ja mal ausprobieren, dieses seltene Getreide selber anzubauen.“ Ein Hektar Ackerland setzte der Ochtruper als Versuchsfläche ein. Die Saat musste er allerdings in Glandorf besorgen. „Die ist hier gar nicht im Handel, weil in dieser Gegend bisher kein Dinkel angebaut wurde“, berichtet er.

Das können Michael Struck vom Agrarservice Wessendorf und Dreschmeister Heinz

Zuschauer verfolgen das Spektakel. Foto: Irmgard Tappe

Düker bestätigen. „Ich habe 50 Jahre Erfahrung im Dreschen. Aber es ist heute das erste Mal, dass ich Dinkel ernte“, sagt Düker und schwingt sich auf den Sitz des Mähdreschers. Sicher lenkt er das Modell Baujahr 1973 Bahn für Bahn über den Acker. So flott wie die monströsen Mähdrescher-Ungetüme der Gegenwart arbeitet das Oldtimergefährt selbstverständlich nicht.

Aber wen stört das schon an Tagen wie diesen? Alle Anwesenden haben Zeit. Man unterhält sich über das Wetter und die Ernteerträge dieses Sommers, ärgert sich über die Leute, die ihren Müll im Außenbereich wild entsorgen und fachsimpelt über den Getreideanbau im Allgemeinen und Dinkel im Besonderen. Die Landwirte erzählen, dass wirtschaftlich sehr viel mehr dabei herumkomme, wenn man Weizen und Roggen anbaue. Der Ertrag sei nämlich doppelt so hoch wie beim Dinkel.

Spezielle Maschine zum Spelzen

Außerdem ist es nach Aussagen von Hermann Vief­hues ein recht aufwendiges Verfahren, das einzelne Dinkelkorn aus der Spelze zu puhlen. Denn das übernimmt ein Drescher nicht. „Das muss mit einer speziellen Maschine gemacht werden. Und die gibt es hier in der Gegend nicht. Da müsste ich mit dem eingefahrenen Korn wieder nach Glandorf fahren“, erzählt Viefhues.

Nach knapp anderthalb Stunden ist das Dinkelfeld abgeräumt. Heinz Düker steigt aus dem Oldtimer-Mähdrescher und Hermann Viefhues nimmt einige dieser in Spelze eingebetteten Dinkelkörner in die Hand. „Trocken sind sie ja und damit auch lagerfähig“, stellt er fest. Das Korn will er erst einmal lagern, bis er eine Lösung gefunden hat, um es weiter zu verarbeiten. Er habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, selber eine Spelzmaschine anzuschaffen, verrät er. Das wiederum würde bedeuten, dass der Dinkel in Ochtrup eine Zukunft haben könnte.