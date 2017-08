Von Anne Steven

Der Münsterländer an sich ist praktisch veranlagt. Er packt das Leben an und ist vom Grunde seines Herzens geradeheraus, und wie man so schön sagt, eine ehrliche Haut. Er kann auch lustig sein, und ausgelassen. Nur mit dem Fremden, dem Neuen tut er sich manchmal schwer. Er mag es nicht, wenn sich Dinge verändern. Gerne hat er alles so wie immer. Und wenn doch Veränderungen anstehen, hält er sich oft erst einmal im Hintergrund und ist sehr vorsichtig. So lässt sich der Menschenschlag der Münsterländer vielleicht ganz gut beschreiben.

Marion Fiebiger ist auch Münsterländerin. Zumindest ist die 47-Jährige in Och­trup aufgewachsen, ihre Mutter lebt noch heute hier. Doch irgendwie war sie schon immer anders, erzählt sie. Sie erinnert sich zum Beispiel an ihre Schulzeit. Da kam ein neues Mädchen in die Klasse. „Und alle haben sie so komisch angeguckt und regelrecht beäugt“, erinnert sich Fiebiger an die abweisenden Reaktionen ihrer Mitschüler. Sie selbst verstand diese Zurückhaltung nicht. Irgendwann wurde die Neue schließlich akzeptiert, doch es dauerte seine Zeit.

Als Marion Fiebiger an eine Universität ins Ruhrgebiet ging, wurde sie dort mit den sprichwörtlichen offenen Armen empfangen. „Alle haben sich um mich gekümmert, mir Hilfe angeboten und wollten mich mitnehmen zu Veranstaltungen“, erinnert sie sich gerne zurück.

Diese mitunter auch raue Herzlichkeit der Menschen im Ruhrgebiet vermisst die 47-Jährige manchmal, wenn sie zu Besuch im Münsterland ist. Doch vielmehr – und das sei vermutlich überall so – fehle ihr in der heutigen Gesellschaft das Miteinander, das Aufeinanderachten. Deshalb hat sie sich an diese Zeitung gewandt.

Marion Fiebiger wünscht sich, dass Menschen mehr aufeinander Acht geben. Foto: Anne Steven Marion Fiebiger wünscht sich, dass Menschen mehr aufeinander Acht geben. Foto: Anne Steven

Wenn Marion Fiebiger, die nach dem Studium im Ruhrgebiet blieb, ihre Mutter telefonisch nicht erreichen kann, macht sie sich Sorgen. Sie selbst fand vor Kurzem zufällig ihre Nachbarin, eine ältere Dame, die gestürzt war und sich den Knöchel verstaucht hatte. „Wenn niemandem auffällt, dass beispielsweise die Rollläden nicht hochgezogen werden, ist das doch schlimm“, findet Marion Fiebiger und hat Angst, möglicherweise ihre Mutter selbst irgendwann einmal erst nach Tagen zu finden. Die nähere Verwandtschaft zeige nur wenig Interesse, habe gar geäußert, man warte darauf, dass sich das Problem mit ihrer Mutter „von selbst“ löse. Und auch die Nachbarschaft sei nicht so eng, wie es früher in kleineren Orten der Fall gewesen sei. „Man muss ja nicht sein Leben mit den älteren Menschen verbringen, aber man sollte sie doch zumindest dran teilhaben lassen“, findet Marion Fiebiger.

Das fehlende Kümmern ärgert sie zunehmend. Noch komme ihre Mutter alleine zurecht, doch was, wenn das nicht mehr der Fall ist? Sie ins Ruhrgebiet verschleppen? „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, meint Marion Fiebiger. Ihr eigenes Leben aufgeben und wieder im Münsterland leben, ist für die 47-Jährige aber ebenfalls keine Option. Einfach wird die Entscheidung, was sie tun wird, nicht.

Dabei kümmert sich Marion Fiebiger gerne auch um andere Menschen. Da ist die bereits erwähnte Nachbarin, mit der sie sich regelmäßig zum Kaffeetrinken trifft. Bis vor kurzem half die 47-Jährige in einer Flüchtlingsunterkunft, beschäftigte sich dort mit den Kindern, beantwortete Fragen der Erwachsenen und vieles mehr.

Was diese Thematik in der Zeitung zu suchen hat? Marion Fiebiger wünscht sich, dass „dieses Egal-Gefühl“ innerhalb der Gesellschaft verschwindet. „Ich möchte die Menschen zum Nachdenken anregen“, sagt sie. Damit es wieder ein Miteinander statt eines Nebeneinanders gebe. Damit Menschen im Alter nicht alleine sind, damit es Zugezogenen leicht fällt, sich zu integrieren und Anschluss zu finden. Und ihr Bestreben begrenzt sich nicht nur auf den Menschenschlag der Münsterländer. Schließlich gibt es überall Menschen, die sich schwer tun mit neuen Dingen, mit Veränderungen.