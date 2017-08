Vor zwei Jahren kam Abubakar Rufai als Flüchtling nach Deutschland. Nun ist der 19-Jährige auf dem besten Weg, sich selbst seinen größten Wunsch zu erfüllen: beruflich in Deutschland Fuß zu fassen. Denn seit dem 1. August macht er bei der Firma Woltering in Ochtrup eine Ausbildung zum Metallbauer.

Von Irmgard Tappe

Abubakar Rufai strahlt. Er ist glücklich, dass es mit einer Lehrstelle bei der Woltering Technology Group geklappt hat. Am 1. August begann der 21-Jährige in dem Ochtruper Unternehmen seine Ausbildung zum Metallbauer.

Die Firma, die Arbeit dort und auch die Kollegen waren ihm allerdings nicht fremd. Im Rahmen eines Orientierungspraktikums hatte Rufai im Vorfeld drei Monate Gelegenheit gehabt, in die verschiedenen Bereiche des Betriebes hineinzuschnuppern. Der Verein „Miteinander“ hatte sich wegen der Praktikumsstelle mit der Firmenleitung in Verbindung gesetzt. „Wir hatten gleich einen guten Eindruck von dem jungen Mann, der sich dann auch bestätigt hat“, erinnert sich Juniorchef Tobias Woltering. Rufai nehme seine Arbeit sehr ernst. Man habe von Anfang an gespürt, dass ihm der Beruf Freude mache.

Vor zwei Jahren kam der damals 19-jährige Ghanaer als Flüchtling nach Ochtrup. In Deutschland arbeiten war von Anfang an sein Ziel. Und zwar wollte er ein Handwerk erlernen. Am liebsten im Metallbereich.

Zuerst aber hieß es: deutsche Vokabeln pauken. Denn ihm war klar, dass er ohne entsprechende Sprachkenntnisse keine Chance auf einen Ausbildungsplatz hatte. „Ich bin regelmäßig zu den Deutschkursen gegangen. Und dann, beim Praktikum, habe ich noch ganz viel von meinen Kollegen hier im Betrieb gelernt“, sagt Rufai in gut verständlichem Deutsch. Auch an erste handwerkliche Tätigkeiten der Branche hatte er sich während dieser drei Monate herangetastet. Zum Beispiel Material zuschneiden, schweißen und bohren.

Ihm macht jede Arbeit Spaß. Gerade wird das Bohren an einem Probeelement geübt. Rufai nimmt einen Bohrer und befestigt ihn in einer der Industrie-Bohrmaschinen. Dann setzt er seine Schutzbrille auf und schaltet die Maschine ein. „Die Brille muss sein, damit keine Metallsplitter ins Auge kommen“, erklärt er.

Sein Wunsch, eine Ausbildung zum Metallbauer zu absolvieren, habe sich während des Probearbeitens sogar noch verstärkt. Tobias Woltering schätzt diese intensiven Praktikumsmaßnahmen zur beruflichen Integration von Flüchtlingen ebenfalls. „So ein Praktikum“, hat er festgestellt, „ist eine perfekte Orientierungshilfe, von der beide Seiten profitieren.“ Aufgrund dieser Erfahrung bietet das Unternehmen auch dem Flüchtling Ibrahim Diallo ab dem 1. September eine Eingliederungsmaßnahme mit Berufsschulbesuch.

Sowohl Woltering als auch der Vertriebsleiter des Unternehmens, Ralf Hesping, sind froh, dass sich auch junge Flüchtlinge für den Metallberuf interessieren. Sie sprechen den Fachkräftemangel in der Metallbranche an. Fakt sei, dass der Großteil der jungen Leute ein Studium oder einen Arbeitsplatz in einem Büro anstrebt. „Dieser Situation“, sagt Hes­ping, „versuchen wir durch eine fundierte Ausbildung entgegenzuwirken.“

Vier neue Azubis haben am 1. August ihre dreieinhalbjährige Lehrzeit bei der Firma Woltering angetreten. „Das sind alles nette Kollegen. Man kommt gut miteinander aus“, bemerkt Rufai, als er sich mit den Azubis Luca Marx, Patrick Ruhwinkel und Noah Konermann sowie Vertriebsleiter Ralf Hesping und den Ausbildern Alfred Epping und Klaudius Zumbült für ein Gruppenfoto positioniert. Rufais größter Wunsch für die Zukunft: in Deutschland beruflich Fuß fassen.