Die plattdeutschen Liedermacher von „Strauhspier“ sind am 10. November zu Gast im Johanneshaus. Foto: Sabine Sitte

Die Seniorengemeinschaft Langenhorst hat ihr Programm für das zweite Halbjahr 2017 ausgetüftelt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht dabei vom gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen über Andachten und Gottesdienste bis hin zu Ausflügen. Das Angebot ist für alle Interessierten offen. „Bei uns kann jeder teilnehmen. Neueinsteiger sind immer willkommen“, schreiben die Senioren in einer Ankündigung.

► 18. August (Freitag): Im Sommerkino flimmert die Komödie „Madame Mallory und der Duft von Curry“ über die große Leinwand im Johanneshaus. Der Eintritt ist frei, aber um eine kleine Spende für Essen und Getränke wird gebeten. Beginn ist um 16.30 Uhr.

► 22. September (Freitag): Die Teilnehmer fahren zum LWL-Römermuseum in Haltern und besuchen dort die Ausstellung „Triumph ohne Sieg – Roms Ende in Germanien“. Dort erfährt die Gruppe, warum es dem Römischen Reich schlussendlich nicht gelang, die germanischen Stämme zu unterwerfen. Nach dem Museumsbesuch gibt es Mittagessen in einem Landhaus. Abfahrt ist um 9 Uhr (Busroute A), Rückkehr gegen 15.30 Uhr.

► 20. Oktober (Freitag): – Zu einem herbstlich-gemütlichen Erntedanknachmittag treffen sich die Senioren im Landgasthof Hagenhoff in Rothenberge. Es geht los mit einem Wortgottesdienst. Danach gibt es ein Kaffeegedeck, und für launige Musik unter dem Motto „Zur Jagd geblasen“ sorgen die Rothenberger Musikanten. Zum Abendessen werden traditionelle Buchweizenpfannkuchen und dazu Wurste- und Leberbrot serviert. Beginn ist um 15 Uhr im Landgasthof Hagenhoff. Die Teilnehmer fahren mit dem Auto nach Rothenberge, Fahrgemeinschaften werden bei der Anmeldung vereinbart.

► 26. Oktober (Donnerstag): Die Senioren treffen sich in der Langenhorster Kirche, wo sie zunächst den Rosenkranz beten und anschließend eine Messe feiern. Dabei wird besonders der Verstorbenen der Seniorengemeinschaft gedacht. Beginn ist um 17.30 Uhr.

► 10. November (Freitag): Die plattdeutschen Liedermacher der Gruppe „Strauhspier“ sind an diesem Tag zu Gast im Johanneshaus. In einer Kombination von Blues- und Folk-Musik spielen und singen sie von den „drocken Dagen“. Zwischendurch soll – auf Platt- und auf Hochdeutsch – über die geschäftige vorweihnachtliche Zeit gesprochen werden. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Beginn ist um 15 Uhr.

► 1. Dezember (Freitag): Etwas früher als gewöhnlich findet in diesem Jahr die Nikolausfeier statt. Im Johanneshaus erwartet die Teilnehmer eine Kaffeetafel, und der Christliche Posaunenchor Ochtrup spielt Adventslieder. Als Besonderheit in diesem Jahr wird eine Sammlung ausgewählter Käthe-Kruse-Puppen vorgestellt, wie sie sich so manches Kind des 20. Jahrhunderts wohl zu Weihnachten oder gar zum Nikolaustag gewünscht hat. Außerdem dürfen sich die Senioren auf einen Besuch des „echten Langenhorster Nikolaus“ freuen. Beginn: 15 Uhr.

► 4. Januar (Donnerstag): Anlässlich des neuen Jahrs treffen sich die Senioren erst in der Langenhorster Kirche zu einem Gottesdienst und danach im Johanneshaus zu einem „Kürnachmittag“. Die Teilnehmer erinnern an die Ereignisse des vergangenen Jahrs und sammeln außerdem Ideen für neue Aktivitäten. Dazu gibt es Kaffee, Piepkuchen und Schnittchen. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Langenhorster Kirche.

► Die Niederdeutsche Bühne in Münster besuchen die Senioren erst wieder im neuen Jahr. Am 25. Februar schauen sie sich dort das Stück „Dat Geld ligg up de Bank“ an.