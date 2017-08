Da gibt es was zu gucken: Zahlreiche Kinder nahmen zum Teil mit ihren Eltern im Rahmen der Ferienspaßaktion an einer Führung durch die Ochtruper Kläranlage teil. Foto: Timm Gust

Ochtrup -

Was passiert eigentlich mit dem Schmutzwasser von Och­trup? Wie wird es wieder sauber gemacht? Und was genau geschieht in einem Klärwerk? Mit diesen Fragen beschäftigten sich am Mittwoch Mädchen und Jungen, die im Rahmen der Ferienspaßaktion an einer Führung durch Ochtrups Klärwerk teilnahmen.