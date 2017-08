B 403: Straßenbauarbeiten an der Anschlussstelle Ochtrup-Nord Foto: Straßen NRW

Am Montag (14. August) beginnt die Regionalniederlassung Münsterland von Straßen-NRW mit der Instandsetzung der Bundesstraße 403 an der Anschlussstelle Och­trup-Nord. Für die Sanierung werde die B 403 halbseitig gesperrt, teilt der Landesbetrieb am Freitag mit. Eine Ampel regele den Verkehr, der die Baustelle aus den Fahrtrichtungen Och­trup und Bad Bentheim passieren könne.

Die A 31-Anschlussstelle Ochtrup-Nord müsse ganz gesperrt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Auf- und Abfahrten könnten nicht genutzt werden. Der Verkehr aus Norden und Süden in Richtung Ochtrup und Bad Bentheim werde über die Anschlussstelle Gronau/Och­trup umgeleitet.

Es sei vorgesehen, die beschädigte Fahrbahn der Bundesstraße auf einer Länge von 800 Meter in einer Tiefe von zwölf Zentimetern abzufräsen, schreibt Straßen-NRW. Danach würden die 6800 Quadratmeter durch eine acht Zentimeter starke Asphaltbinder- und vier Zentimeter starke Asphaltdeckschicht erneuert. Parallel werde die Brücke über die A 31 saniert. Es würden neue Schutzplanken aufgestellt, schadhafte Stellen am Beton ausgebessert, die Asphaltschicht auf der Brückenplatte und die Fahrbahnübergänge am Ende der Brücke erneuert. Den Auftrag (753 000 Euro) habe die Arbeitsgemeinschaft Erovia Teerbau aus Rheda-Wiedenbrück und G-S Straßenbau aus Dülmen erhalten. Wenn das Wetter mitspielt, sollten die Arbeiten Ende August abgeschlossen sein.