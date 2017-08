Ochtrup -

Am Haddorfer See haben sich jetzt wieder die Mitglieder der Tauchsport-Gruppe (TSG) Lau-Brechte getroffen, um den Grund des Gewässers zu reinigen und auf diese Weise aktiv Umweltschutz zu betreiben. Unmengen von Unrat wie Autoreifen, Flaschen oder Dosen haben die Taucher in der jährlichen Aktion bereits wieder ans Tageslicht befördert.