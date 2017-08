Von Irmgard Tappe

Einer dieser aufmerksamen Naturbeobachter ist Alfred Wortmann. Der passionierte Jäger verfolgt die Entwicklung im Reich der Singvögel mit großer Sorge und hat sich näher mit den Ursachen des Problems auseinandergesetzt. Seiner Meinung nach greifen da mehrere Faktoren ineinander. „Singvögel ernähren sich selbst und ihre Jungen ja hauptsächlich von Insekten. Diese für sie lebenswichtige Nahrung wird ihnen aber genommen, weil in der Landwirtschaft zu viele Unkrautvernichtungsmittel und Insektizide eingesetzt werden“, beschreibt er eine mögliche Kettenreaktion.

Des weiteren hat der Jagdfreund auch einen Rückgang von Fasanen, Hasen und Kaninchen festgestellt.

Wortmann kritisiert die Mais-Monokultur. Größere Abwechslung auf den Feldern, etwa durch den Anbau von Kartoffeln, hält er für eine sinnvolle Alternative. Der Ochtruper appelliert an die Agrarbetriebe, dass sie mehr Lebensraum für Insekten, Singvögel und Niederwild schaffen, anstatt ihnen diesen zu nehmen. Das, so der Jäger, könne man bei der aktuellen Flächenprämie pro Jahr und Hektar wohl von den Landwirten erwarten. „Es müsste mehr ungespritzte Brachflächen, mehr Hecken und mehr blühende Randstreifen an den Feldern geben“, schlägt er vor.

Intensive Landwirtschaft, aber auch wildernde Katzen setzten den Singvögel-Beständen zu. Foto: colourbox

Doch nicht nur die Landwirte stehen bei Wortmann in der Kritik. Eine Gefahr sowohl für Singvögel als auch für das Niederwild seien streunende, wildernde und herrenlose Katzen, von denen es immer mehr gebe. Neben der Katzenplage, so Wortmann, nehme auch der Bestand an Mardern, Iltissen, Füchsen, Raben, Krähen und Dohlen drastisch zu. „Aber wir Jäger haben uns an die Auflagen der Politik zu halten. Die neuen Jagdgesetze machen uns da sehr zu schaffen. Uns sind die Hände gebunden“, ärgert er sich und spannt den Bogen zu den Natur- und Tierschützern. „Diese Leute fordern und verbieten. Dabei können viele von ihnen kein Kaninchen vom Hasen unterscheiden. Ich würde es begrüßen, wenn jeder Naturschützer ebenso wie jeder Jäger eine Prüfung ablegen müsste“, bemerkt der Ochtruper.