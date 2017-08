Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Langenhorst kommen gut voran. Allerdings: Viele Fahrer missachten die Sperrung.

Von Irmgard Tappe

Polier Leonard Brockmann macht im Laufe eines Tages derzeit viele Schritte durch Langenhorst. Zwischen der Ortseinfahrt (aus Richtung Steinfurt) und der Einmündung Weidkamp laufen die Sanierungsarbeiten der L 510 auf Hochtouren.

Mitte Juni hat die von Straßen-NRW beauftragte Firma Eurovia mit dem Rückbau der Hauptstraße begonnen. Der erste Bauabschnitt macht zurzeit gute Fortschritte. „Was unseren Arbeitsfluss allerdings stört, ist die Tatsache, dass viele Fahrzeuge, darunter auch zahlreiche Lkw, die Sperrung der Ortsdurchfahrt nicht beachten“, sagt Brockmann. Das ärgert auch Diplom-Ingenieur Wolf-Dieter Sudau von der gleichnamigen Planungsgemeinschaft. Sogar Absperrelemente seien aufgrund der Missachtung schon beschädigt worden, berichtet er.

„Ansonsten“, so Sudau während eines Ortstermins, „hat es bisher keine unüberwindbaren Hindernisse gegeben, sodass wir gut in der Zeit liegen.“ Einige aufwendige Erdarbeiten seien ebenfalls reibungslos verlaufen, spricht er die Sanierung der Gasleitungen im Bereich der Vechtebrücke an. Dort haben die Stadtwerke an beiden Straßenseiten neue Gasleitungen gelegt.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahmen wird außerdem im Ortseinfahrtsbereich der Regenkanal erneuert, was in der vergangenen Woche geschehen ist. Die Pflasterung der Bürgersteige und Radwege wird zurzeit fortgesetzt. „Sobald die Strecke begehbar ist, nehmen wir uns den linksseitigen Geh- und Radweg vor“, beschreibt Brockmann den geplanten Ablauf. Sind beide Seiten für Radfahrer und Fußgänger passierbar, bildet die Erneuerung der Asphaltdecke den Abschluss der ersten Teilbereichssanierung.

Danach geht es weiter mit dem zweiten Abschnitt ab Weidkamp in Richtung Och­trup. Wann genau das sein wird, darauf möchte sich Sudau nicht festlegen. Bei der Frage nach den Bäumen, die gepflanzt werden sollen, hält er sich ebenfalls bedeckt. Fest stehe lediglich, dass zwischen Radweg und Fahrbahn aus Richtung Steinfurt kommend linksseitig ein Grünstreifen mit Baumbepflanzung angelegt werde. Aber wie viele Bäume welcher Art in welchem Abstand wohin gepflanzt würden, sei noch nicht entschieden.