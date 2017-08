Die Hauptstraße in Langenhorst wurde vor über 40 Jahren ausgebaut, nun steht der Rückbau an. Anlieger erinnern sich an die Arbeiten vor mehr als vier Jahrzehnten.

Von Irmgard Tappe

Die Baggerschaufel bohrt sich in den aufgebrochenen Asphalt. Ein paar Meter weiter vibriert ein Rüttler lautstark über den Boden und ein mit Baumaterial beladenes Fahrzeug ächzt vorbei. Die Sanierungsarbeiten der Ortsdurchfahrt Langenhorst sind in vollem Gange.

Meine Gedanken schweifen mehr als 40 Jahre zurück. Auch damals rückten die Baufahrzeuge an, um dieser Straße ein neues Gesicht zu geben. Ich erinnere mich noch gut, dass sich bis Mitte der 1970er-Jahre eine schmale Fahrbahn durch den Ort zog, die von Bäumen gesäumt war. An heißen Sommertagen spendeten sie den Anwohnern wohltuenden Schatten und im Herbst jede Menge Laub.

Der Wirtschaftsaufschwung der 1950er- und 1960er- Jahre hatte vieles ins Rollen gebracht. Vor allen Dingen aber rollten die Fahrzeuge auf vier Rädern, denn die Menschen hatten die Bequemlichkeit des Automobils für sich entdeckt. Der Verkehr auf den Straßen nahm kontinuierlich zu und machte natürlich auch vor der B 54 nicht Halt.

Die Ortsdurchfahrt Anfang der 1960er-Jahre. Foto: Hildegard Schulze Elshoff Die Ortsdurchfahrt Anfang der 1960er-Jahre. Foto: Hildegard Schulze Elshoff

Weil es zu dieser Zeit noch keine Umgehungsstraße gab, fuhren fortan immer mehr Pkw und Lkw über die Hauptstraße durch Langenhorst. Die Entscheidungsträger machten sich Gedanken, wie man die Straßenverhältnisse der neuen Situation anpassen könnte, und entschieden, die Fahrbahn zu verbreitern und an beiden Seiten mit Rad- und Fußwegen einzurahmen.

Gemischte Reaktionen

Alles, was diesem Vorhaben im Wege stand, musste entfernt werden. So wurde auch die ehemalige Postschänke zwischen Stiftseinfahrt und Vechtebrücke abgerissen. „Das war früher einmal Gastwirtschaft, Kolonialwarengeschäft und Post gleichzeitig. Und oben drin war die Landarztpraxis“, erzählen die Dorfbewohner älteren Semesters. Dem Fortschritt weichen musste außerdem die Baumallee. Die Bevölkerung nahm all diese Veränderungen mit gemischten Reaktionen auf. Die Meinungen der Anwohner bewegten sich zwischen „Schade um die Bäume. Die kann man doch nicht einfach fällen“, und: „Eine gute Entscheidung. Damit hat das leidige Laubfegen endlich ein Ende.“

„Das waren sehr schöne Lindenbäume. Ich habe es bedauert, dass sie wegkamen“, sagt Bernhard Brinkschmidt. Der Langenhorster erinnert sich noch an den Tag, als man sie fällte. „Morgens um sechs Uhr wurde ich vom Lärm der Motorsäge geweckt. Die Holzfäller nahmen sich die Bäume reihum vor. Ein Baum nach dem anderen fiel zu Boden“, berichtet er. Maria Kockmann indes sah die Baumfällaktion eher positiv. „Die Bäume machten so viel Dreck. Ich war froh, dass das endlich zu Ende war“, betont die Anwohnerin.

Und nun steht eine Rolle rückwärts auf dem Plan. Der Rückbau der Ortsdurchfahrt war schon seit Jahren ein Thema in den politischen Gremien und bei der NRW-Straßenbehörde. Auch die Kommission des Wettbewerbs „ Unser Dorf hat Zukunft“ hatte stets bemängelt, dass diese stark befahrene Straße das Dorf zerschneidet. Ob das die Straßenbehörde inspiriert hat, sei dahingestellt. Aber als die letzte Lücke der Umgehungsstraße B 54 n geschlossen war und in Langenhorst die Bordsteinkanten zunehmend bröckelten, nahmen die Rückbaupläne für die Straße konkrete Formen an.

Und wieder reagierten die Anwohner zweigeteilt. „Ein optischer Gewinn für den Ort“, sagten die einen. „Warum Bäume und Grünstreifen? Wer soll das denn alles sauber halten?“, konterten die anderen.

Beliebtes „Baggergucken“

Dem zweijährigen Felix aus dem Nachbarhaus ist das alles jedoch ziemlich egal. Er steht momentan gern mit seiner Oma an der Grundstückseinfahrt und schaut den Straßenarbeitern begeistert zu. „Baggergucken“ ist zurzeit seine Lieblingsbeschäftigung. Und wieder rücken meine Gedanken in die Vergangenheit. Wie heute der kleine Felix, so waren auch unsere Kinder einst fasziniert vom Schaffen der Straßenbauarbeiter. Damals, vor mehr als 40 Jahren. Durch den Rückbau der Straße lässt sich die Zeit zwar nicht zurückdrehen. Doch im Laufe der Epochen scheinen sich die Dinge zu wiederholen – und manche Verhaltensweisen der Menschen ziehen sich durch die Generationen.