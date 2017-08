„Da, unsere Gruppe auf dem Nebelhorngipfel. Wir sind aber mit der Gondel hochgefahren und nur die letzte Strecke bis zum Gipfelkreuz hinaufgeklettert“, erzählen Maria Paßlick, Käthe Kappelhoff und Helga Woltering. „Bei Käthe im Wohnzimmer“ lassen sie an diesem Abend ihre jüngste Reise ins Kleinwalsertal nachklingen. Die drei Welbergerinnen gehören einer neunköpfigen Reisegruppe an.

Von Irmgard Tappe

Alle sind um die 70 und schweifen nach Möglichkeit einmal pro Jahr gemeinsam in die Ferne. „Die Fahrt ins Kleinwalsertal war die 25. gemeinsame Reise unserer Gruppe. Darauf haben wir natürlich mit einem Gläschen Sekt angestoßen“, berichten die Frauen lachend und erzählen von den Anfängen ihrer reiselustigen Gemeinschaft.

Mitte der 1970er Jahre, als Reinhold Klumpe – damals Lehrer an der Von-Galen-Schule – Ferienmaßnahmen für Welbergener Kinder organisierte. Einige Eltern unterstützten ihn bei der Betreuung. Unter ihnen auch die Teilnehmer der späteren Reisegruppe. 1986 schließlich – Klumpe war inzwischen an eine Schule in Münster gewechselt – initiierte er die erste gemeinsame Fahrt nach Sachseln. Von da an startete die Gruppe fast jedes Jahr „eine Reise mit Reinhold“, denn Klumpe hatte den Frauen und Männern das Reisen schmackhaft gemacht. Sie hatten erkannt, dass die Welt auch jenseits von Welbergen schön sein kann.

In den ersten Jahren ging es mit einem privaten Bulli „on Tour“. Später stiegen sie auf öffentliche Verkehrsmittel um oder unternahmen Flugreisen. Die drei Frauen erzählen, dass sie mehrfach durch die Südtiroler Berge gewandert sind. Sie berichten von Berlin, der Schweiz und den Dolomiten. Und per Flugzeug haben sie Mallorca, Teneriffa, Madeira und Kreta bereist.

Mit der Entfernung der Ziele seien aber auch die Ansprüche gewachsen, berichtet Reinhold Klumpe. „Anfangs wohnten wir in bescheidenen Quartieren und versorgten uns selbst. Inzwischen legen wir mehr Wert auf Luxus und genießen unsere Urlaube im Hotel“, hat er einen Sinneswandel festgestellt. Von Klumpes Faible für Architektur und Geschichte profitiert natürlich auch die Gruppe. Kirchenbesichtigungen gehören zum Programm einer jeden Reise, und der Pädagoge aus Nienberge hat seinen Welbergener Freunden viele kunsthistorische Schätze nähergebracht.

Doch neben all den kulturellen Erlebnissen blieb stets Zeit für gesellige Stunden und ausgedehnte Wanderungen. Die Wanderlust der Reisenden ist nach wie vor ungetrübt. Allerdings lassen sie es mittlerweile geruhsamer angehen. Für die drei Damen „bei Käthe im Wohnzimmer“, aber auch für die anderen aus der Gruppe steht fest: „Ohne diese Reisegruppe und ohne Reinhold Klumpe hätten wir niemals so viel von der Welt gesehen.“