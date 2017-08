Die Herbstkirmes an diesem Wochenende wartet mit einigen Klassikern auf. Der „Fighter“ ist allerdings zum ersten Mal in der Töpferstadt. Anfang der Woche startete der Aufbau. Foto: Anne Steven

An diesem Wochenende findet in Ochtrup wieder die traditionelle Herbstkirmes statt. Organisator Manfred Wiggenhorn vom Ordnungsamt der Stadt Ochtrup hat neben den bewährten Klassikern auch eine neue Attraktion für das Spektakel auf dem Marktplatz gewinnen können.

Von Anne Steven

An diesem Wochenende wird der Ochtruper Marktplatz wieder zum Rummel: Von Freitag bis Montag (17. bis 21. August) findet dort die traditionelle Herbstkirmes statt.

Schon seit Anfang der Woche sind die Schausteller mit Aufbauarbeiten beschäftigt. Einer von ihnen ist Manfred Nieberding. Der Geschäftsführer der Firma Bruch aus Düsseldorf hat den „Fighter“ im Gepäck. Was das Fahrgeschäfts kann? „Hier wird sich ordentlich gedreht“, sagt Nieberding mit einem wissenden Grinsen. Den „Fighter“ muss man sich wie einen überdimensionalen Propeller vorstellen. An jedem Ende befindet sich eine Gondel mit je vier Plätzen. Ja, und dann dreht sich der Popeller. Mit einer Geschwindigkeit von mehr als 125 Kilometern pro Stunde geht es 42 Meter hoch in die Luft. Etwa drei Minuten dauert die Fahrt, bei der das Vierfache des eigenen Körpergewichts auf den Fahrgast wirkt. Das Fahrgeschäft ist noch nagelneu, wurde erst im Februar dieses Jahres ausgeliefert. Seitdem hat es unter anderem schon in Düren auf der Anna-Kirmes, in Recklinghausen und in Borken Station gemacht. Kirmes-Organisator Manfred Wiggenhorn vom Ordnungsamt der Stadt Ochtrup ist sichtlich stolz, eine solche Attraktion in der Töpferstadt präsentieren zu können.

Gleich nebenan wird bereits der „Breakdancer“ aufgebaut. Im Vergleich zum „Fighter“ dauert dessen Aufbau allerdings deutlich länger. Während ersterer nach knapp sechs Stunden startklar sei, brauche der Kollege schon zwei Tage für den Aufbau, meint Nieberding. Generell gehe der Trend dahin, die Fahrgeschäfte mit möglichst wenig Zeit- und Personalaufwand installieren zu können. „Sonst rechnet es sich schnell nicht mehr“, weiß Nieberding und schreitet mit seinen beiden Kollegen zur Tat.

Fotostrecke: Aufbauarbeiten zur Herbstkirmes Fotostrecke Foto: Anne Steven

Weitere Attraktionen der Herbstkirmes sind eine Geisterbahn, der Musikexpress – am Montag logierte dieser noch auf dem Rummel in Wettringen – der Autoscooter sowie drei Kinderfahrgeschäfte. Und natürlich dürfen auch die zahlreichen Buden mit süßen und herzhaften Kirmesleckereien nicht fehlen. Denn was ist schon eine Kirmes ohne den Duft gebrannter Mandeln, Zuckerwatte und Bratwurst?

Neben den kulinarischen Highlights gibt es erneut auch etwas zu gucken. „Am Freitag wird es wieder ein Feuerwerk geben“, berichtet Wiggenhorn. Organisiert werde dieses von den Schaustellern. Voraussichtlich mit Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr soll es auf dem Parkplatz hinter der Feuerwache abgebrannt werden.

Die Schausteller laden zudem am Freitagnachmittag um 16 Uhr zu einer viertelstündigen Freifahrt ein. Um 17 Uhr findet dann der traditionelle Fassbieranstich statt. Wer diesen durchführen wird, steht allerdings noch nicht fest. Denn Bürgermeister Kai Hutzenlaub weilt derzeit mit einer Delegation der Stadt Och­trup in Polen und auch seine Stellvertreterin Christa Lenderich ist nicht verfügbar.