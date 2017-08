Offener Klassenraum: An der Hauptschule werden derzeit in zehn Räumen die Fenster erneuert. Außerdem gibt es eine neue Küche. Bauarbeiten in den Sommerferien: In zehn Räumen der Hauptschule tauscht die Firma Dömer aus Nordwalde derzeit die Fenster inklusive Sonnenschutz aus (linkes Bild). Im Erdgeschoss baut die Firma Knöpper eine neue Lehrküche ein.Künftig können dort in sechs Küchenzeilen 24 Schüler unterrichtet werden. Foto: Anne Steven