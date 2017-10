Der Wochenmarkt am Donnerstag findet zunächst weiter auf dem Pottbäckerplatz statt. Dafür hat der Ausschuss für Tourismus, Stadtmarketing und Kultur in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig votiert. Die Entscheidung fiel den Politikern offenbar leicht – hatten sich doch zuvor viele Beteiligte für diese Lösung ausgesprochen.

Von Anne Spill

Als der Markt vor gut anderthalb Jahren wegen der anstehenden Bauarbeiten am Lambertikirchplatz ein Stück weiter Richtung Süden zog, waren die Händler und Besucher zunächst skeptisch. Die anfängliche Zurückhaltung verflog jedoch schnell, die Veranstaltung wurde am neuen Standort gut angenommen – und als unsere Zeitung kurz vor Ende der Kirchplatz-Umgestaltung ein Meinungsbild einholte, war für die meisten Beschicker klar: Sie würden gerne weiterhin ihre Stände auf dem Pottbäckerplatz aufbauen.

Auf diesen WN-Artikel verwies auch die Verwaltung in ihrer Vorlage zur Ausschusssitzung. Angefügt war außerdem ein Brief einer Bürgerin, die bereits im April 2016 für den Verbleib des Marktes an seinem neuen Standort plädiert hatte. „Der Wochenmarkt ist nun endlich da, wo er hingehört“, heißt es darin. Die Ochtruperin regte in ihrem Schreiben zudem eine Meinungsumfrage an.

Eine solche hat die Tourist-Info nun in Angriff genommen: Die ganz frischen Ergebnisse – die Befragung hatte am selben Tag beziehungsweise eine Woche zuvor stattgefunden – präsentierte Thomas Büchler dem Ausschuss in seiner Sitzung. Daraus ging hervor, dass eine Mehrheit der Besucher den Standort Pottbäckerplatz favorisiert: 27 Befragte sprachen sich für diese Variante aus. Vier hingegen würden lieber wieder am Kirchplatz einkaufen, fünf Personen war es egal.

Unter den Beschickern sagten zehn Ja zum Pottbäckerplatz, einem waren beide Standorte gleich lieb. Die Händler gaben zudem an, rund 20 bis 25 Prozent mehr Umsatz zu machen, seit sie ihre Waren auf der Ochtruper Bahnhofstraße feilbieten. Auch umliegende Einzelhändler und Dienstleister bat die Tourist-Info um ihre Meinung – und stieß auf viel Zustimmung zur aktuellen Lösung.

Die signalisierten denn auch die Politiker: Die Fraktionen entschieden sich einstimmig für einen Verbleib des Wochenmarkts am Pottbäckerplatz. Um jedoch den neugestalteten Lambertikirchplatz zu beleben, schlug die Verwaltung vor, abzuklopfen, ob dort nicht auch andere Veranstaltungen stattfinden könnten: ein Themen- oder Feierabend-Markt zum Beispiel. Hierzu stehe die Stadt bereits im Austausch mit Nachbarkommunen und der Euregio, hieß es in der Sitzungsvorlage. Ein Vorstoß, der ebenfalls auf Zustimmung im politischen Gremium stieß.