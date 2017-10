Die Reisegruppe der KAB St. Paulus in Castel Gandolfo vor dem Albaner See. Die Reisegruppe der KAB St. Paulus in Castel Gandolfo vor dem Albaner See, kl. Foto: KAB-Mitglieder Aloys Steininger und Annette Trindeitmar (links) und KAB-Vorsitzender Arnold Hoppe (rechts) im Gespräch mit Andrea Simari von der Gemeinschaft Sant’ Egidio See Foto: Norbert Hoppe