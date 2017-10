Ein „Hello from Boston“ landete jetzt im E-Mail-Postfach der WN-Lokalredaktion. 17 Schüler der Jahrgangsstufen EF und Q1 des Gymnasiums sowie die begleitenden Lehrer Christoph Joslowski und Karolin Hörsting weilen derzeit im Rahmen eines Austausches in der amerikanischen Großstadt.

Im Anschluss werden die Schüler in die Kleinstadt Newport Vermont reisen. „Dort genießen sie den berühmten Indian Summer und lokale Spezialitäten wie Marplesirup, lernen in den Gastfamilien die amerikanische Kultur kennen und üben täglich und ganz nebenbei die Konversationen auf Englisch“, heißt es in einem Pressebericht.