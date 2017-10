Klassisches Puppentheater mit aufwendig gestalteten Figuren wie etwa der Blumenfee erwartete die kleinen Zuschauer im Theater für Kinder. Johanna und Harald Sperlich entführten ihr Publikum in die Welt der Feen, Hexen, Wichtel und Elfen. Foto: Anne Steven

ochtrup -

Mit leuchtenden Augen und roten Wangen verließen die kleinen Zuschauer des Theater für Kinder am Donnerstagnachmittag das Georgsheim. Was sie dort erlebt hatten? Eine fantasievolle Reise des Hohenloher Figurentheaters in die Welt der Feen, Hexen, Wichtel und Elfen.