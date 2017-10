Seit fast fünf Jahrzehnten sorgt der Förderkreis Kinderkarneval in der Töpferstadt für närrisches Vergnügen. Den anstehenden runden Geburtstag wollen die Ochtruper Kappenträger gebührend feiern – mit einem Jubiläumsfest in der Stadthalle.

Von Anne Spill

Das hatten die Mitglieder bereits geplant und auf den 11. November 2018 gelegt. Nun verschieben die Jecken ihre Geburtstagsparty zum Fünfzigsten aber um ein Jahr.

Der Verein „nullt“ eigentlich auch erst 2019 – dann liegt die Gründung des Förderkreises genau 50 Jahre zurück. Trotzdem hatten die Narren für ihre Feier ursprünglich den Sessionsauftakt 2018/19 am 11. November anvisiert, „um sich nicht mit anderen Vereinen in die Quere zu kommen“, wie es aus der knapp 20 Mann starken Gruppe heißt. Denn in der Karnevalszeit Anfang 2019 stünden noch so einige andere Feste im Kalender.

Mit den Vorbereitungen für die große Feier hatte der Förderkreis nach eigenem Bekunden bereits begonnen. Eine Arbeitsgruppe kümmerte sich um Einladungen, Musikbeiträge und Dekoration, schrieb Künstler an und brachte die Ausschreibung für die Wirte auf den Weg. Doch dann erreichte die Jecken eine Nachricht aus dem Rathaus: Die Jubelparty könne an diesem Termin, dem 11. November 2018, nicht in der Stadthalle steigen.

„Erst später ist den Verantwortlichen bewusst geworden, dass dieses Datum, das sonst die fünfte Jahreszeit einläutet, ausgerechnet im kommenden Jahr von einem gewichtigen historischen Ereignis besetzt ist“, heißt es nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Stadt und des Förderkreises. Denn auf den Tag genau 100 Jahre zuvor – am 11. November 1918 – fand der Erste Weltkrieg mit dem Waffenstillstand von Compiègne ein Ende.

Erinnerung an den „Grande Guerre“

In Frankreich ist dieser Tag bis heute ein stiller Feiertag, an dem die Menschen an den „Grande Guerre“ mit seinen vielen Opfern zurückdenken. Auch und besonders in Ochtrups Partnerstadt Estaires, die von deutschen Truppen seinerzeit schwer verwüstet wurde. An der geplanten Gedenkfeier am 11. November 2018 will auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub mit einer Delegation aus Ochtrup teilnehmen.

„Für die fünfte Jahreszeit bin ich sonst immer zu haben“, wird Hutzenlaub in besagter Pressemitteilung zitiert. „Doch wenn eine Ochtruper Delegation diesen besonderen Gedenktag in Estaires begeht und an die Gräueltaten zurückdenkt, die von deutschem Boden – auch gegenüber unserer Partnerstadt – ausgingen, kann nicht zeitgleich zu Hause eine unbeschwerte Karnevalsfeier steigen. Das würde die Ernsthaftigkeit untergraben, mit der wir uns unserer Geschichte stellen und unserem Wunsch nach Versöhnung und Völkerverständigung Ausdruck verleihen.“ Daran sei dem Bürgermeister besonders gelegen, denn in den Städtepartnerschaften sehe er „den kommunalen und persönlichen Beitrag zu Freundschaft und guter Nachbarschaft über Grenzen hinweg, die nach Jahrzehnten blutiger Feindschaft alles andere als selbstverständlich sind“.

Bürgermeister räumt Fehler ein

Der Verwaltungschef bedauere „die Unbilden, die mit der Terminverwerfung in Ochtrup einhergehen“. Er räumt in der Pressemitteilung Fehler ein: „Die Kommunikation hätte klarer sein können, und wir hätten uns dieses historische Datum früher ins Gedächtnis rufen können. Das tut mir sehr leid gegenüber dem Förderkreis Kinderkarneval, der mit seinem großen Engagement eine wichtige Rolle für das kulturelle Leben in unserer Stadt spielt.“

Der Vorstand der Jecken und die Stadt setzten sich kurzerhand zusammen – und einigten sich auf den neuen Termin: Am 10. November 2019 feiert der Förderkreis nun seinen runden Geburtstag.